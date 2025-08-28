Επίθεση σε εκκλησία στη Μινεάπολη: Ο δράστης σκότωσε δύο μαθητές και τραυμάτισε άλλους 17 ανθρώπους

Ο δράστης πυροβόλησε μέσα από τα παράθυρα εναντίον μαθητών που κάθονταν στα στασίδια και έμπαιναν στην εκκλησία και στη συνέχεια αυτοκτόνησε, ανέφεραν αξιωματούχοι.

Δύο παιδιά σκοτώθηκαν και άλλοι 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν την Τετάρτη σε καθολικό σχολείο στη Μινεάπολη, όταν ένας μαυροφορεμένος ένοπλος άνοιξε πυρ εναντίον μαθητών που παρακολουθούσαν τη λειτουργία την τρίτη ημέρα του σχολείου, ανακοίνωσαν οι αρχές. Ο δράστης πυροβόλησε μέσα από τα παράθυρα εναντίον μαθητών που κάθονταν στα στασίδια και έμπαιναν στην εκκλησία και στη συνέχεια αυτοκτόνησε, ανέφεραν αξιωματούχοι. Δύο μαθητές, ηλικίας 8 ετών και 10 ετών, σκοτώθηκαν επί τόπου.

Αξιωματούχοι κατονόμασαν τον δράστη ως Ρόμπιν Γουέστμαν, ηλικίας 23 ετών. Οι αξιωματούχοι αναφέρθηκαν στον δράστη της επίθεσης χρησιμοποιώντας αρσενικό άρθρο σε συνεντεύξεις Τύπου. Τα δικαστικά αρχεία δείχνουν ότι το όνομα του Γουέστμαν άλλαξε από Ρόμπερτ το 2020 με το σκεπτικό ότι ο Γουέστμαν αυτοπροσδιορίστηκε ως γυναίκα.

Ο δήμαρχος της Μινεάπολης δήλωσε ότι το περιστατικό αυτό δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία για την παρενόχληση άλλων τρανς προσώπων. «Οποιοσδήποτε χρησιμοποιήσει αυτό ως ευκαιρία για να διαπομπεύσει την τρανς κοινότητά μας ή άλλη κοινότητα, έχει χάσει την αίσθηση της κοινής ανθρωπιάς». Τα δημόσια αρχεία δείχνουν ότι η μητέρα του Γουέστμαν, η Μέρι Γουέστμαν, είχε εργαστεί ως υπάλληλος στην Εκκλησία του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο Γουέστμαν δεν είχε ποινικό μητρώο και κατά τα φαινόμενα ενήργησε μόνος του. Δήλωσαν επίσης ότι δεν γνωρίζουν το κίνητρο για το έγκλημα που διέπραξε.

Οι πυροβολισμοί στο Καθολικό Σχολείο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, ένα ιδιωτικό δημοτικό σχολείο με περίπου 395 μαθητές ήταν το 146ο ανάλογο περιστατικό στη χώρα από τις αρχές Ιανουαρίου, σύμφωνα με την K-12 School Shooting Database, τη βάση δεδομένων για τα περιστατικά με πυροβολισμούς στα σχολεία.

Το FBI διενεργεί έρευνα

Η ομοσπονδιακή αστυνομία των ΗΠΑ, το FBI, άρχισε σήμερα τη διενέργεια έρευνας για «έγκλημα υποκινούμενο από μίσος κατά των Καθολικών» μετά τους πυροβολισμούς σε εκκλησία στη Μινεάπολη, κατά τους οποίους δύο παιδιά έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 14 άνθρωποι τραυματίστηκαν. «Το FBI διερευνά (...) μια πράξη εγχώριας τρομοκρατίας και ένα έγκλημα υποκινούμενο από μίσος που είχε στόχο τους Καθολικούς», έγραψε ο Κας Πατέλ, ο επικεφαλής της ομοσπονδιακής αστυνομίας, στην πλατφόρμα X, κατονομάζοντας τον δράστη ως «Ρόμπιν Γουέστμαν, έναν άνδρα που κατά τη γέννησή του ονομάστηκε Ρόμπερτ Γουέστμαν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ