Ένοπλη επίθεση σε σχολείο στη Μινεσότα: Τρεις νεκροί και 20 τραυματίες, μεταξύ τους παιδιά

Ένοπλη επίθεση σε σχολίο στη Μινεσότα: Τρεις νεκροί και 20 τραυματίες, μεταξύ τους παιδιά

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έχει «ενημερωθεί διεξοδικά» για την «τραγική» επίθεση με πυροβολισμούς σε σχολείο στη Μινεάπολη της Μινεσότα.

Τρεις άνθρωποι, εκ των οποίων ο δράστης, και 17 ακόμη τραυματίστηκαν από επίθεση ενόπλου με πυροβολισμούς σήμερα σε καθολικό σχολείο/εκκλησία στη Μινεάπολη της Μινεσότα.

Ειδικότερα, δύο μικρά παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών σκοτώθηκαν από επίθεση ενόπλου που συνέβη σήμερα σε καθολικό σχολείο στη Μινεάπολη, ανακοίνωσε ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας.

Συνολικά, 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν από την επίθεση, εκ των οποίων 14 παιδιά. Δύο από αυτά νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο δράστης πυροβόλησε με τουφέκι από τα παράθυρα του κτιρίου του σχολείου, ενώ έφερε μαζί του και άλλα όπλα. Στη συνέχεια, ο δράστης αυτοκτόνησε στο πίσω μέρος της εκκλησίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έχει «ενημερωθεί διεξοδικά» για την «τραγική» επίθεση με πυροβολισμούς σε σχολείο στη Μινεάπολη της Μινεσότα.

«Ο Λευκός Οίκος θα συνεχίσει να παρακολουθεί αυτή την τρομερή κατάσταση», πρόσθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ με ανάρτηση στο Truth Social.

«Έχω ενημερωθεί για πυροβολισμούς στο Καθολικό Σχολείο Ευαγγελισμού και θα συνεχίσω να σας ενημερώνω καθώς θα έχω περισσότερες πληροφορίες», δήλωσε ο Τιμ Γουόλτς με ανάρτηση στο X. «Προσεύχομαι για τα παιδιά και τους δασκάλους μας, των οποίων η πρώτη εβδομάδα στο σχολείο αμαυρώθηκε από αυτή την τρομερή πράξη βίας», πρόσθεσε.

Αστυνομικές δυνάμεις και ιατρικό προσωπικό έχουν αναπτυχθεί στο σημείο.

«Δεν υπάρχει απειλή για την κοινότητα αυτή τη στιγμή», τόνισε η διοίκηση του δημαρχείου της πόλης με ανάρτηση στο Χ, αναφέροντας ότι ο ένοπλος δράστης δεν αποτελεί πλέον κίνδυνο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

