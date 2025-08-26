Ενιαίο Μητρώο Ακινήτων: Σε πλήρη λειτουργία από το καλοκαίρι του 2026 - Ποιοι θα ωφεληθούν

Σε πλήρη λειτουργία θα τεθεί μέχρι το τέλος Ιουνίου 2026 το Ενιαίο Μητρώο Ακινήτων, η νέα ψηφιακή δημόσια υπηρεσία του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Σε πλήρη λειτουργία θα τεθεί μέχρι το τέλος Ιουνίου 2026 το Ενιαίο Μητρώο Ακινήτων, η νέα ψηφιακή δημόσια υπηρεσία του Ελληνικού Κτηματολογίου στην οποία θα συγκεντρώνονται και θα απεικονίζονται όλα τα νομικά, πολεοδομικά, διοικητικά, δασικά, φορολογικά, ενεργειακά και λοιπά δεδομένα που αφορούν την ακίνητη περιουσία σε όλη την επικράτεια.

Το Ε.Μ.Α. θα λειτουργεί ως πλατφόρμα διαλειτουργικότητας, αντλώντας και συνδυάζοντας πληροφορίες από όλα τα συναφή Μητρώα και τις βάσεις δεδομένων του Δημοσίου. Στο πλαίσιο αυτό, στόχος είναι, σε συνδυασμό με το Κτηματολόγιο και το ΜΙΔΑ (Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων) της ΑΑΔΕ, να απλουστευτούν οι συναλλαγές για τους πολίτες, τις υπηρεσίες και τους άμεσα και έμμεσα εμπλεκόμενους επαγγελματικούς κλάδους, να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η φορολογική δικαιοσύνη και να μειωθεί το λειτουργικό κόστος θωρακίζοντας ταυτόχρονα το δημόσιο συμφέρον.

Η συγκεκριμένη πλατφόρμα και το ΜΙΔΑ αποτελούν δύο βασικούς πυλώνες του ψηφιακού μετασχηματισμού στον κλάδο των ακινήτων και παρά τις προκλήσεις που παρουσιάζει η δημιουργία ενός λειτουργικού συστήματος όπου θα «κουμπώνουν» πολλές ετερογενείς πληροφορίες, τα δύο έργα έρχονται να καλύψουν κενά δεκαετιών όπως είναι αυτό της απογραφής των ακινήτων, μία λειτουργία η οποία είναι ήδη γνωστή σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες εδώ και πολλά χρόνια.

Ποιοι θα έχουν πρόσβαση στο Ενιαίο Μητρώο Ακινήτων

Στο Ενιαίο Μητρώο Ακινήτων θα έχουν πρόσβαση πολίτες, ιδιοκτήτες ακινήτων υπό την προϋπόθεση ύπαρξης εμπράγματου ή άλλου εγγραπτέου δικαιώματος ενώ επαγγελματίες (δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, μηχανικοί κ.λπ.) θα αντλούν αξιόπιστα δεδομένα για τις ανάγκες των καθηκόντων τους.

Από τη λειτουργία της πλατφόρμας τον επόμενο χρόνο θα ωφεληθεί η δημόσια διοίκηση καθώς θα συγκεντρώνονται τα δεδομένα που έως σήμερα ήταν κατακερματισμένα σε πολλούς φορείς ενώ θα μειωθεί η γραφειοκρατία για όλους τους χρήστες μέσω της χρήσης Business Intelligence και εργαλείων ETL για αυτοματοποιημένη συλλογή και ανάλυση δεδομένων.

Η νέα πλατφόρμα θα επιτρέπει να συγκεντρώνονται σε ένα σημείο όλες οι κρίσιμες πληροφορίες ενώ σκοπός είναι να καταργηθεί η ανάγκη επαναλαμβανόμενων αιτήσεων αλλά και να αυξηθεί η ασφάλεια των συναλλαγών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πολίτες δεν θα χρειαστεί να περάσουν στοιχεία των ακινήτων τους καθώς το Ε.Μ.Α. θα λειτουργεί μέσω διαλειτουργικοτήτων. Η διαφορά του με το ΜΙΔΑ είναι ότι η πλατφόρμα που υποστηρίζει το εσωτερικό σύστημα της ΑΑΔΕ διασταυρώνει φορολογικά στοιχεία (Ε2, Ε9) με τον ΚΑΕΚ για επαλήθευση κυριότητας, εντοπίζει τη χρήση του ακινήτου (ενοικίαση, παραχώρηση, αχρησία) ενώ το κοινό τους στοιχείο είναι ότι το ΜΙΔΑ θα διασυνδέεται με το Κτηματολόγιο μέσω του Ε.Μ.Α., εξασφαλίζοντας πλήρη και αξιόπιστη εικόνα.

