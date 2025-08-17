Ειδήσεις | Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Γυναίκα έριξε καυστικό υγρό στο πρόσωπο 38χρονου

Newsroom
Η 46 γυναίκα συνελήφθη από αστυνομικούς του Α.Τ. Λευκού Πύργου.

Στη σύλληψη 46χρονης γυναίκας προχώρησαν αστυνομικοί του Α.Τ. Λευκού Πύργου στη Θεσσαλονίκη διότι το πρωί του Δεκαπενταύγουστου έριξε καυστικό υγρό και πιο συγκεκριμένα χλωρίνη στο πρόσωπο 38χρονου άνδρα.

Μετά από έρευνα των αστυνομικών αρχών συνελήφθη η 46χρονη κατηγορούμενη το αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, ενώ επίσης συνελήφθη μια 44χρονη για συνέργεια, καθώς φέρεται να ειναι αυτή που προμήθευσε στην 46χρονη το υγρό.

Ο 38χρονος μεταφέρθηκε προληπτικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, ενώ οι συλληφθείσες με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

