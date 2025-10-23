Τραμπ: Απειλεί με «σοβαρή δράση» κατά της Κολομβίας - «Θα αμυνθώ δικαστικά στις συκοφαντίες του» λέει ο πρόεδρος Πέτρο

Ο κολομβιανός πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο έκανε σαφές χθες Τετάρτη πως εννοεί να «αμυνθεί δικαστικά» αφού χαρακτηρίστηκε «κακός τύπος» από τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο κολομβιανός πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο έκανε σαφές χθες Τετάρτη πως εννοεί να «αμυνθεί δικαστικά» αφού χαρακτηρίστηκε «κακός τύπος» από τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο οποίος μάλιστα δήλωσε ότι ενδέχεται να προχωρήσει σε «πολύ σοβαρή δράση» εναντίον της Κολομβίας, λόγω του ρόλου της στη διακίνηση ναρκωτικών σε διεθνές επίπεδο.

«Έναντι των συκοφαντιών οι οποίες διατυπώθηκαν σε βάρος μου στην επικράτεια των ΗΠΑ από κορυφαίους αξιωματούχους θα αμυνθώ δικαστικά με αμερικανούς δικηγόρους ενώπιον της αμερικανικής δικαιοσύνης», ανέφερε ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος της λατινοαμερικάνικης χώρας μέσω X.

Η σχέση της Κολομβίας και των ΗΠΑ, παραδοσιακά στενών συμμάχων, διέρχεται περίοδο μεγάλης έντασης, με τους ηγέτες τους να ανταλλάσσουν βαριές κουβέντες το τελευταίο διάστημα.

Ρούμπιο: «Τρελός ο Πέτρο»

Με τη σειρά του ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, ο Μάρκο Ρούμπιο, χαρακτήρισε «τρελό» χθες τον Πέτρο, αφού ο σοσιαλδημοκράτης πολιτικός επέκρινε πλήγμα των ΗΠΑ στον Ειρηνικό εναντίον πλεούμενου που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά.

«Νομίζω ότι οι κολομβιανές αρχές, ιδίως ο στρατός και η αστυνομία, είναι πάντα πολύ υπέρ της Αμερικής. Το μόνο πρόβλημα στην Κολομβία είναι ο τρελός πρόεδρος», είπε ο κ. Ρούμπιο, ορκισμένος εχθρός ηγετών της αριστεράς στη Λατινική Αμερική, σε δημοσιογράφους.

«Αυτός ο τύπος είναι τρελός — τρελός! Δεν είναι καλά στα μυαλά του», επέμεινε.

Χθες, ο αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ανακοίνωσε πλήγμα εναντίον ταχύπλοου στον Ειρηνικό, που είχε αποτέλεσμα κατ' αυτόν να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι που κατηγόρησε πως ήταν «τρομοκράτες» που «εμπλέκονταν σε διακίνηση ναρκωτικών», στο πλαίσιο εκστρατείας της κυβέρνησης Τραμπ που προκαλεί έντονη συζήτηση και αμφισβητήσεις.

«Για ακόμη μια φορά, οι πλέον αποβιώσαντες τρομοκράτες εμπλέκονταν σε διακίνηση ναρκωτικών στον ανατολικό Ειρηνικό», ανέφερε ο Πιτ Χέγκσεθ μέσω X, διαμυνύοντας πως τα πλήγματα αυτά θα «συνεχιστούν» και θα είναι «καθημερινά».

Οι «τρεις ναρκωτρομοκράτες» πάνω στο πλεούμενο σκοτώθηκαν ενώ βρίσκονταν «στα διεθνή ύδατα», πρόσθεσε ο υπουργός, που χρησιμοποίησε την ορολογία του ρεπουμπλικάνου προέδρου Τραμπ στο πλαίσιο της συγκεκριμένης εκστρατείας του.

