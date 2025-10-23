ΓΓ Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Εκατοντάδες χιλιάδες οχήματα ανασφάλιστα και χωρίς ΚΤΕΟ

Πάνω από 110.000 δεν έχουν πληρώσει τέλη κυκλοφορίας.

Περισσότεροι από 108.000 ιδιοκτήτες οχημάτων δεν διαθέτουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ενώ πάνω από 110.000 δεν έχουν πληρώσει τέλη κυκλοφορίας, σύμφωνα με την πρώτη ηλεκτρονική διασταύρωση που πραγματοποίησαν τα συναρμόδια υπουργεία. Παράλληλα, σύμφωνα με ΕΡΤnews, που επικαλείται στοιχεία του Συνδέσμου Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, περισσότερα από 2,8 εκατομμύρια οχήματα δεν έχουν περάσει από ΚΤΕΟ, ενώ 6,2 εκατομμύρια δεν διαθέτουν σε ισχύ κάρτα καυσαερίων.

«Είναι η πρώτη φορά που το κράτος καταφέρνει να βάλει τάξη στο μητρώο των οχημάτων», καθώς μέχρι σήμερα υπήρχαν διαφορετικές βάσεις δεδομένων σε Υπουργείο Μεταφορών, ΑΑΔΕ και Περιφέρειες, εξήγησε ο γενικός γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος.

«Καταφέραμε να γνωρίζουμε για πρώτη φορά αν ένα όχημα είναι πραγματικά σε κυκλοφορία», σημείωσε, προσθέτοντας ότι μέσα από τις νέες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις «θα δημιουργηθεί μια ενιαία βάση δεδομένων, ώστε να αποφεύγονται λάθη και παραλείψεις».

Σύμφωνα με τον κ. Αναγνωστόπουλο, έχουν σταλεί 218.000 ειδοποιητήρια σε πολίτες για ανασφάλιστα οχήματα και μη καταβληθέντα τέλη κυκλοφορίας. Τα ειδοποιητήρια, όπως τόνισε, δεν συνοδεύονται από πρόστιμα, αλλά λειτουργούν προειδοποιητικά: «Δίνουμε περιθώριο 15-20 ημερών, ώστε οι ιδιοκτήτες να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους πριν επιβληθούν κυρώσεις».

Παράλληλα, καταγράφονται περιπτώσεις λαθών, όπως αναγραμματισμοί στις πινακίδες που οδηγούν οχήματα να φαίνονται «ανασφάλιστα», ενώ δεν είναι. «Μερικές φορές ο ασφαλιστής μπορεί να γράψει λάθος αριθμό πινακίδας – κάτι που ο πολίτης πρέπει να ελέγχει στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο», διευκρίνισε.

Επιπλέον, όσον αφορά τα οχήματα που παραμένουν «ενεργά» στη βάση δεδομένων ενώ έχουν αποσυρθεί ή εγκαταλειφθεί, «θα γίνει εκκαθάριση του μητρώου, καθώς σήμερα δεν γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό των κυκλοφορούντων οχημάτων στη χώρα».

Για τους πολίτες που λαμβάνουν ειδοποιητήρια, λειτουργεί η πλατφόρμα “Οχήματα.gov.gr”, όπου μπορούν να δουν αναλυτικά την κατάστασή τους και τις απαραίτητες ενέργειες. Σε περίπτωση λάθους στο ασφαλιστήριο, οι πολίτες οφείλουν να επικοινωνήσουν με την ασφαλιστική τους εταιρεία.