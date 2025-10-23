Σε υποτονικό τέμπο το ΧΑ - Εναλλαγές προσήμου για τον Γενικό Δείκτη

Απουσία καταλυτών, και με τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια να κινούνται χωρίς κατεύθυνση, οι κινήσεις των επενδυτών στο ελληνικό ταμπλό παραμένουν επιλεκτικές.

Σε υποτονικό κλίμα ξεκίνησαν οι συναλλαγές της Πέμπτης στη Λεωφόρο Αθηνών, με την αγορά να έχει εισέλθει επισήμως, από χθες, σε κλίμα αποτελεσμάτων εννεαμήνου.

Ενδεικτικό της υποτονικότητας της σημερινής συνεδρίασης, το γεγονός ότι έως τις 10:48 δεν είχε πραγματοποιηθεί πράξη σε 2 τίτλους της υψηλής κεφαλαιοποίησης (Viohalco, Aegean) και στον ΟΛΠ από τη μεσαία. Στις 10:53 Viohalco και ΟΛΠ ακόμα δεν είχαν τιμή ανοίγματος…

Απουσία ισχυρών καταλυτών, και με τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια να κινούνται επίσης χωρίς σαφή κατεύθυνση, οι κινήσεις των επενδυτών στο ελληνικό ταμπλό παραμένουν επιλεκτικές και στοχευμένες.

Η αγορά συνεχίζει να «επουλώνει» απώλειες από την προηγούμενη εβδομάδα και, παρά το τριήμερο ανοδικό σερί, η εικόνα παραμένει σχετικά εύθραυστη. Θα χρειαστεί ενίσχυση τζίρου και γενικότερα της συναλλακτικής δραστηριότητας, αλλά και ευνοϊκό κλίμα στις αγορές του εξωτερικού, αν η αγορά θέλει να δοκιμάσει μια επιστροφή προς τα πρόσφατα υψηλά. Χθες η Wall Street έκλεισε με απώλειες, ενώ το shutdown στις ΗΠΑ είναι ήδη το δεύτερο μεγαλύτερο σε διάρκεια στην ιστορία της χώρας, έχοντας εισέλθει στην τέταρτη εβδομάδα.

Εντός συνόρων πάντως, οι αφορμές το επόμενο 15ήμερο θα είναι αρκετές, με τα αποτελέσματα των τραπεζών να έρχονται από την ερχόμενη εβδομάδα από Eurobank και Τρ. Πειραιώς (30 και 31 Οκτωβρίου αντίστοιχα), έπονται οι ΕΤΕ και Alpha Bank (στις 6 και 7 Νοεμβρίου), ενώ θα έχει μεσολαβήσει η τριμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών του MSCI (5 Νοεμβρίου). Ακολουθούν επίσης οι αξιολογήσεις για Ελλάδα από Scope Ratings και Fitch στις 7 και 14 Νοεμβρίου. Στο ίδιο διάστημα, θα έχουν ανακοινωθεί αποτελέσματα και από μια σειρά εισηγμένων της υψηλής κεφαλαιοποίησης, όπως οι ΔΑΑ (3/11), Metlen (6/11) και Τιτάν (6/11).

Λίγο πριν τις 11:00 ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.031,77 μονάδες με μικρές απώλειες 0,11%, κινούμενος μέχρι στιγμής με εναλλαγές προσήμου.

Παρόμοια κίνηση και για τον τραπεζικό δείκτη, που υποχωρεί 0,23% στις 2.345 μονάδες.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών στο 1:1, με 49 μετοχές σε θετικό έδαφος και 45 σε αρνητικό.

Ο τζίρος υποτονικός, καθώς διαμορφώνεται μέχρι στιγμής σε 10,97 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €2,89 εκατ. αφορούν τρία πακέτα στην ΕΤΕ.

Αναλυτικά από τον FTSE Large Cap, οι μετοχές των ΔΑΑ, Σαράντης, Cenergy και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενισχύονται περί του 0,5%-0,6%, ενώ σε οριακά θετικό έδαφος ακολουθούν Alpha Bank, Motor Oil και Coca-Cola HBC. Αμετάβλητη στα €44,04 η Metlen.

Στον αντίποδα η ΕΤΕ υποχωρεί 1,83% στα €13,41, άνω του 1% οι απώλειες για Helleniq Energy (-1,46%), Τιτάν (-1,29%) και Jumbo (-1,09%), ενώ σε μικρότερο ποσοστό υποχωρούν, μεταξύ άλλων, οι ΟΤΕ (-0,82%), ΟΠΑΠ (-0,76%), Τρ. Πειραιώς (-0,76%), ΔΕΗ (-0,62%), ElvalHalcor (-0,33%) και Eurobank (-0,26%).