Επιχείρηση διάσωσης άνδρα που τραυματίστηκε στο φαράγγι της Σαμαριάς

Επιχείρηση διάσωσης άνδρα που τραυματίστηκε στο φαράγγι της Σαμαριάς
Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας αν και έχει χτυπήσει σε διάφορα σημεία του σώματος του, είναι σε θέση επικοινωνίας και επαφής για συνεργασία με τους διασώστες.

Επιχείρηση προσέγγισης και απεγκλωβισμού ενός μελισσοκόμου που βρισκόταν σε μονοπάτι στο φαράγγι της Σαμαριάς στα Χανιά, βρίσκεται σε εξέλιξη από διασώστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Η υπηρεσία ενημερώθηκε από τον ίδιο, όταν έπεσε από ύψος και χτύπησε, στην προσπάθεια του, σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό κέντρο, να οδηγήσει το ζώο που έχει μαζί του.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν η ομάδα της 19ης ΕΜΟΔΕ Χανίων και της 3ης ΕΜΑΚ Ηρακλείου και αυτή την ώρα η επιχείρηση είναι σε εξέλιξη. Σύμφωνα με πληροφορίες ο μελισσοκόμος αν και έχει χτυπήσει σε διάφορα σημεία του σώματος του, είναι σε θέση επικοινωνίας και επαφής για συνεργασία με τους διασώστες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

