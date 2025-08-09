Ειδήσεις | Ελλάδα

Συνελήφθη άνδρας για τη χθεσινή πυρκαγιά στα Μέγαρα

Επιπλέον του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 4.125 ευρώ. Ο συλληφθείς κρατείται και θα οδηγηθεί αύριο στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Ειδικότερα όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, «συνελήφθη χθες στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), ημεδαπός, για πυρκαγιά που προκλήθηκε σε χαμηλή βλάστηση εντός οικοπεδικού χώρου και επεκτάθηκε σε δασική έκταση, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στην περιοχή Κουμίντρι του Δήμου Μεγάρων στην Αττική και επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 4.125 ευρώ»

Ο συλληφθείς κρατείται και θα οδηγηθεί αύριο στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

