Έπεσε η τελευταία κλακέτα για την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν

Τα γυρίσματα τα οποία έγιναν σε διάφορες χώρες έφτασαν στο τέλος τους μετά από έξι μήνες.

Μετά από έξι μήνες γυρίσματα σε διάφορες χώρες, η παραγωγή της πολυαναμενόμενης ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν (Christopher Nolan), «Οδύσσεια», έφτασε στο τέλος της. Την είδηση έκανε γνωστή η καλλιτεχνική διευθύντρια του φιλμ Σαμάνθα Ένγκλεντερ (Samantha Englender), μέσω ενός Instagram story, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα Maxblizz.

Η ταινία που αποτελεί κινηματογραφική διασκευή του ομώνυμου επικού ποιήματος του Ομήρου, γυρίστηκε σε μια σειρά από εντυπωσιακές τοποθεσίες ανά τον κόσμο, σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Μάλτα, το Μαρόκο, η Σκωτία και η Ισλανδία, ενώ γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν και στις ερήμους της Σαχάρας. Οι τελευταίες σκηνές έγιναν στο Λος 'Αντζελες.

Με προϋπολογισμό που φέρεται να αγγίζει τα 250 εκατομμύρια δολάρια είναι το πρώτο φιλμ που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, δια χειρός Χόιτε Βαν Χοϊτέμα (Hoyte Van Hoytema).

Στο επίκεντρο της ταινίας βρίσκεται ο Ματ Ντέιμον (Matt Damon) στον εμβληματικό ρόλο του Οδυσσέα ξετυλίγοντας το επίπονο ταξίδι της επιστροφής του ήρωα στην Ιθάκη μετά τον Τρωικό Πόλεμο. Στο πλευρό του πρωταγωνιστούν ο Τομ Χόλαντ (Tom Holland) στο ρόλο του Τηλέμαχου, η Αν Χάθαγουεϊ (Anne Hathaway) ως Πηνελόπη, η Zendaya ως θεά Αθηνά, ο Ρόμπερτ Πάτινσον (Robert Pattinson) στο ρόλο του Ερμή και η Σαρλίζ Θερόν (Charlize Theron) ως μάγισσα Κίρκη.

Το υπόλοιπο καστ αστέρων περιλαμβάνει τους Λουπίτα Νιόνγκο (Lupita Nyong'o), Τζον Μπέρνθαλ (Jon Bernthal), Μπιλ Ίργουιν (Bill Irwin), Μία Γκοθ (Mia Goth), Μπένι Σάφντι (Benny Safdie), Σαμάνθα Μόρτον (Samantha Morton), Κόρεϊ Χόκινς (Corey Hawkins), Έλιοτ Πέιτζ (Elliot Page), Χίμες Πατέλ (Himesh Patel), Τζον Λεγκουιζάμο (John Leguizamo), Γουίλ Γιουν Λι (Will Yun Lee), Ράφι Γκαβρόν (Rafi Gavron), Σάιλο Φερνάντεζ (Shiloh Fernandez), Νικ Ε. Ταραμπέι (Nick E. Tarabay) και Τζέσι Γκαρσία (Jesse Garcia) σε άγνωστους ρόλους.

Εκτός από την σκηνοθεσία ο Νόλαν υπογράφει το σενάριο καθώς και την παραγωγή μαζί με τη σύζυγό του, Έμα Τόμας (Emma Thomas) μέσω της εταιρείας τους Syncopy.

Πρόσφατα ο συντονιστής κασκαντέρ Τζέιμς Νιούμαν (James Newman) έδωσε μια γεύση από το εντυπωσιακό μέγεθος της παραγωγής, σημειώνοντας: «Δεν θα ξαναφτιαχτεί ποτέ ταινία σαν αυτή. Νομίζω ότι θα είναι το έπος όλων των επών. Θα είναι ο Νόλαν, στα καλύτερά του».

Η «Οδύσσεια» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους από την Universal Pictures στις 17 Ιουλίου 2026.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία @AP