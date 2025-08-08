Σεισμός τώρα 4 Ρίχτερ στην Εύβοια - Αισθητός στην Αττική

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού, εντοπίζεται 10 χιλιόμετρα ανατολικά - βορειοανατολικά της Ερέτριας.

Ισχυρός σεισμός 4 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ της Παρασκευής στην Εύβοια, με τη δόνηση να γίνεται αισθητή σε πολλές περιοχές της Αττικής.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού, εντοπίζεται 10 χιλιόμετρα ανατολικά - βορειοανατολικά της Ερέτριας, με εστιακό βάθος 11,6 χιλιόμετρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τις τελευταίες ημέρες η περιοχή παρουσιάζει έντονη σεισμική δραστηριότητα, με αρκετές δονήσεις μικρότερης έντασης. Μόλις χθες, αργά το βράδυ, είχε καταγραφεί και άλλος σεισμός μεγέθους 3,4 Ρίχτερ στο Αλιβέρι.

Η σημερινή δόνηση είναι η ισχυρότερη που έχει σημειωθεί το τελευταίο διάστημα στην περιοχή, εντείνοντας τον προβληματισμό των σεισμολόγων, οι οποίοι παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ