Ρυμουλκήθηκε στα Νέα Στύρα το φέρι μποτ: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αποκόλλησης

Ο καπετάνιος του πλοίου έχει υποστηρίξει στην κατάθεση του πώς το ατύχημα σημειώθηκε εξαιτίας μηχανικού προβλήματος, κάτι που θα διαπιστωθεί εάν ισχύει ή όχι τις επόμενες ημέρες.

Ολοκληρώθηκε η μεταφορά του πλοίου που προσάραξε σε ξέρα, σε ασφαλές σημείο στα Νέα Στύρα.

Η διαδικασία αποκόλλησης και μεταφοράς του πλοίου διήρκησε μόλις λίγες ώρες και μεταφέρθηκε με ασφάλεια σε ειδικό σημείο στο νέο λιμάνι της περιοχής όπου θα παραμείνει φυλασσόμενο, καθώς τις επόμενες ημέρες θα εξεταστεί από ειδικούς πραγματογνώμονες προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν στην προσάραξη του στην ξέρα «Γλάρος».

Ο καπετάνιος του πλοίου έχει υποστηρίξει στην κατάθεσή του πως το ατύχημα σημειώθηκε εξαιτίας μηχανικού προβλήματος, κάτι που θα διαπιστωθεί εάν ισχύει ή όχι τις επόμενες ημέρες.