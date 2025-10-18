Ακινητοποιήθηκε η αμαξοστοιχία 310 Κιάτο-Αίγιο – Συνέχισαν με λεωφορείο οι 11 επιβάτες

Με ανακοίνωσή της, η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η αμαξοστοιχία 310, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο – Αίγιο, ακινητοποιήθηκε στον σταθμό Λυκοποριάς στις 19:40, λόγω τεχνικού προβλήματος.

Οι 11 επιβάτες της αμαξοστοιχίας προωθούνται στον τελικό τους προορισμό με λεωφορείο της Hellenic Train. Παράλληλα, το δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας 311 (Αίγιο- Κιάτο) θα πραγματοποιηθεί με λεωφορείο.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η Hellenic Train καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τον περιορισμό της ταλαιπωρίας των επιβατών και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση. Η εταιρεία διερευνά τα αίτια της βλάβης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ