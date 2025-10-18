Ειδήσεις | Ελλάδα

Ακινητοποιήθηκε η αμαξοστοιχία 310 Κιάτο-Αίγιο – Συνέχισαν με λεωφορείο οι 11 επιβάτες

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ακινητοποιήθηκε η αμαξοστοιχία 310 Κιάτο-Αίγιο – Συνέχισαν με λεωφορείο οι 11 επιβάτες
Με ανακοίνωσή της, η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η αμαξοστοιχία 310, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο – Αίγιο, ακινητοποιήθηκε στον σταθμό Λυκοποριάς στις 19:40, λόγω τεχνικού προβλήματος.

Με ανακοίνωσή της, η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η αμαξοστοιχία 310, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο – Αίγιο, ακινητοποιήθηκε στον σταθμό Λυκοποριάς στις 19:40, λόγω τεχνικού προβλήματος.

Οι 11 επιβάτες της αμαξοστοιχίας προωθούνται στον τελικό τους προορισμό με λεωφορείο της Hellenic Train. Παράλληλα, το δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας 311 (Αίγιο- Κιάτο) θα πραγματοποιηθεί με λεωφορείο.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η Hellenic Train καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τον περιορισμό της ταλαιπωρίας των επιβατών και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση. Η εταιρεία διερευνά τα αίτια της βλάβης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Εργασιακό: Τι θα γίνει τελικά με το 13ωρο - Η δικλείδα ασφαλείας και η προσαύξηση του μισθού

«Μεγάλος Αδερφός» στα καύσιμα: Υπό στενή παρακολούθηση πρατήρια και πωλητές πετρελαίου θέρμανσης - Πρόστιμα-φωτιά

Δημογραφικό: Οι 7 νομοί που εδώ και 45 χρόνια καταγράφονται περισσότεροι θάνατοι από γεννήσεις

tags:
Hellenic Train
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider