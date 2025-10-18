Ειδήσεις | Διεθνή

«Στην Ιταλία κινδυνεύει η δημοκρατία», λέει η κεντροαριστερά - «Παραλήρημα», απαντά η Μελόνι

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
«Στην Ιταλία κινδυνεύει η δημοκρατία», λέει η κεντροαριστερά - «Παραλήρημα», απαντά η Μελόνι
Οξεία, εξ αποστάσεως αντιπαράθεση βρίσκεται σε εξέλιξη ανάμεσα στην γραμματέα του ιταλικού κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος, Έλι Σλάιν, και στην Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόν

Οξεία, εξ αποστάσεως αντιπαράθεση βρίσκεται σε εξέλιξη ανάμεσα στην γραμματέα του ιταλικού κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος, Έλι Σλάιν, και στην Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.

Σε παρέμβασή της στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, το οποίο πραγματοποιείται στο 'Αμστερνταμ, η Σλάιν τόνισε ότι «στην Ιταλία, από τότε που κυβερνά η άκρα δεξιά, κινδυνεύουν η ελευθερία και η δημοκρατία» και πρόσθεσε ότι «στην Φλωρεντία, την περασμένη εβδομάδα η Ιταλίδα πρωθυπουργός είπε πως η αντιπολίτευση είναι χειρότερη από την Χαμάς».

«Θέλω να εκφράσω την αλληλεγγύη μου στον δημοσιογράφο της Rai, Σιγκφρίντο Ρανούτσι, ο οποίος χθες δέχθηκε μια τρομερή επίθεση», τόνισε η γραμματέας των «Δημοκρατικών».

Η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης απάντησε άμεσα, μέσω διαδικτύου, στην τοποθέτηση της κεντροαριστερής πολιτικού. «Πρόκειται για ξεκάθαρο παραλήρημα. Ντροπή, Έλι Σλάιν, για το ότι πηγαίνεις και διαδίδεις ψεύδη, ρίχνοντας απαράδεκτες σκιές πάνω στο Έθνος το οποίο -ως μέλος του κοινοβουλίου και ηγέτης κόμματος- θα έπρεπε να εκπροσωπείς και να βοηθάς», έγραψε στο «Χ», η Τζόρτζια Μελόνι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Εργασιακό: Τι θα γίνει τελικά με το 13ωρο - Η δικλείδα ασφαλείας και η προσαύξηση του μισθού

«Μεγάλος Αδερφός» στα καύσιμα: Υπό στενή παρακολούθηση πρατήρια και πωλητές πετρελαίου θέρμανσης - Πρόστιμα-φωτιά

Δημογραφικό: Οι 7 νομοί που εδώ και 45 χρόνια καταγράφονται περισσότεροι θάνατοι από γεννήσεις

tags:
Ιταλία
Τζόρτζια Μελόνι
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider