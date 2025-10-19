Γεραπετρίτης σε Φιντάν για SAFE: Καμία συζήτηση για θέματα εθνικού ενδιαφέροντος

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ ανέφερε ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης «για να αμυνθεί, καυχιέται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ότι η Τουρκία δεν θα γίνει δεκτή στο πρόγραμμα SAFE».

Απάντηση στις δηλώσεις Φιντάν για το πρόγραμμα SAFE, έδωσε με ανακοίνωση του ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Όπως αναφέρει ο ΥΠΕΞ, «η Ελλάδα ασκεί ενεργητική και συνεπή εξωτερική πολιτική που στηρίζεται στις οικουμενικές αξίες του διεθνούς δικαίου και δεν ετεροκαθορίζεται. Από τις αρχές αυτές δεν πρόκειται να αποστεί και όποιος ενοχλείται οφείλει να το αποδεχθεί, διότι υποδείξεις και μομφές δεν είναι αποδεκτές».

Παράλληλα, ο κ. Γερπατρίτης αποσαφηνίζει στον Τούρκο ομόλογό του ότι «η Ελλάδα επιδιώκει εμπράκτως την ειρήνη και τις σχέσεις καλής γειτονίας, εντούτοις σε θέματα εθνικού συμφέροντος, δεν μπορεί να υπάρξει καμία συζήτηση».

Τι ανέφερε ο Χακάν Φιντάν

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ σε τηλεοπτική του συνέντευξη έκανε λόγο ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης «για να αμυνθεί, καυχιέται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ότι η Τουρκία δεν θα γίνει δεκτή στο πρόγραμμα SAFE», προσθέτοντας ότι αυτή η καυχησιολογία είναι «θέμα που αξίζει να παρακολουθείται με προσοχή».

Παράλληλα, ο Χακάν Φιντάν προειδοποίησε ότι οι αποφάσεις που επηρεάζουν την ασφάλεια της Ευρώπης δεν πρέπει να εξυπηρετούν τα συμφέροντα μόνο μίας χώρας, αλλά να προάγουν τη συλλογική ασφάλεια.

Υποστήριξε επίσης, ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική βασίζεται στην εχθρότητα προς την Τουρκία και σημειώνει ότι αν η Ελλάδα χρησιμοποιεί εχθρική γλώσσα, με τέτοια γλώσσα θα έρχεται και η Τουρκία. «Με άλλα λόγια, αν συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε απειλητική γλώσσα ο ένας εναντίον του άλλου, αυτό δεν θα έχει καλό τέλος», πρόσθεσε.

Όπως ανέφερε ο Τούρκος ΥΠΕΞ, την Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Υπουργών στο Λουξεμβούργο, όπου ο ίδιος θα παραστεί και θα έχει την ευκαιρία να συζητήσει το θέμα με τον Έλληνα ομόλογό του, ο οποίος έχει ήδη ζητήσει συνάντηση.

