UBS: 19+8 μετοχές που χρήζουν προσοχής ενόψει 2026

Τα αποτελέσματα γ’ τριμήνου αναμένονται με μεγαλύτερο ενδιαφέρον απ’ ό,τι συνήθως, κυρίως για όσα θα σχολιάσουν οι διοικήσεις των εισηγμένων ενόψει της νέας χρονιάς.

Τα αποτελέσματα γ’ τριμήνου των ευρωπαϊκών εισηγμένων αναμένονται με μεγαλύτερο ενδιαφέρον απ’ ό,τι συνήθως, όχι τόσο για το πώς θα κλείσει το 2025, αλλά περισσότερο για το τι θα σχολιάσουν οι ίδιες οι εταιρείες ενόψει του 2026. Άλλωστε η UBS θεωρεί σχεδόν δεδομένο ότι η χρονιά θα λήξει με μηδενική αύξηση κερδών.

Με άλλα λόγια, οι αναλυτές της UBS εκτιμούν ότι το ενδιαφέρον των επενδυτών δεν θα εστιάσει τόσο στα φετινά μεγέθη, όσο στις ενδείξεις που θα δώσουν οι διοικήσεις για τις προοπτικές του 2026.

Από τη στασιμότητα στην ανάκαμψη

Η UBS βλέπει το 2026 ως χρονιά ανάκαμψης για τις ευρωπαϊκές εισηγμένες. Μετά από μια τριετία στασιμότητας, εκτιμά ότι τα εταιρικά κέρδη θα αυξηθούν κατά περίπου 11%, με στήριξη από δημοσιονομικά κίνητρα, την ανάκαμψη της εσωτερικής ζήτησης και ένα πιο σταθερό μακροοικονομικό περιβάλλον. Παρά τη μηδενική ανάπτυξη που προβλέπεται για το 2025, ο οίκος θεωρεί ότι η Ευρώπη το 2026 μπαίνει σε νέα φάση.

Οι αναλυτές της UBS διαχωρίζουν μεταξύ κλάδων που έχουν πληγεί από τους εμπορικούς φραγμούς και τη μεταβλητότητα του ευρώ, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, οι μεταφορές, τα πολυτελή αγαθά, η τεχνολογία και ο κλάδος των τροφίμων και ποτών, και αυτών που παραμένουν ανθεκτικοί και θα αποτελέσουν τη «ραχοκοκαλιά» της ανάκαμψης το 2026: τράπεζες, βιομηχανία, τηλεπικοινωνίες και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας.

Μεταξύ άλλων, επισημαίνουν ότι οι χρηματοοικονομικές και βιομηχανικές μετοχές αντιπροσωπεύουν πλέον το 42% του δείκτη STOXX Europe 600, καθιστώντας την ευρωπαϊκή αγορά λιγότερο εξαρτημένη από τις εξαγωγές και περισσότερο προσανατολισμένη στην εσωτερική οικονομία.

Η UBS θεωρεί ότι η φετινή περίοδος αποτελεσμάτων θα λειτουργήσει ως τεστ προοπτικών για τις εισηγμένες. «Οι θετικές δηλώσεις για το 2026 θα επιβραβευθούν στις αποτιμήσεις», τονίζει ο οίκος, εκτιμώντας ότι οι αγορές θα επικεντρωθούν στο guidance και στις τοποθετήσεις των διοικήσεων, και όχι τόσο στα νούμερα του τρίτου τριμήνου. Αν, δηλαδή, οι εισηγμένες συμφωνούν με το αφήγημα είναι ότι η ανάκαμψη μπορεί να έρθει από την εσωτερική (ευρωπαϊκή) αγορά, την κατανάλωση και τη δημοσιονομική ώθηση, και όχι από τις εξαγωγές.

Οι μετοχές που ξεχωρίζει η UBS

Μεταξύ των επιλογών της UBS βρίσκονται εταιρείες με ισχυρά θεμελιώδη, σταθερή ρευστότητα και καθαρή στρατηγική ανάπτυξης.

Ανά κλάδο, οι αναλυτές του οίκου ξεχωρίζουν τις εξής μετοχές:

Αεροναυπηγική και Άμυνα: MTU Aero Engines

Τράπεζες και diversified financials: Banco Santander, Man Group

και Καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες : Imperial Brands, Whitbread, Alcon, Moonpig Group

αγαθά και υπηρεσίες Ενέργεια και χημικά: GALP, Air Liquide

Βιομηχανία και υποδομές: Kone, Schneider Electric, URW, Arcadis NV

Τεχνολογία , τηλεπικοινωνίες και ψηφιακές υπηρεσίες : STMicroelectronics, Adyen, Logitech, United Internet, AUTO1 Group, Pearson.

Σύμφωνα με τη UBS, αυτές οι εταιρείες αναμένεται να βρεθούν στον πυρήνα της ευρωπαϊκής ανάκαμψης, καθώς συνδυάζουν εγχώριο προσανατολισμό, σταθερά θεμελιώδη και προοπτική αύξησης κερδών ενόψει 2026.

Αντίθετα, ο οίκος εμφανίζεται επιφυλακτικός απέναντι σε εταιρείες με υψηλή έκθεση στις διεθνείς αγορές ή περιορισμένα περιθώρια κέρδους. Σε αυτή την κατηγορία μετοχών περιλαμβάνει τις Epiroc, Aberdeen, Hemnet Group, British Land, Fabege, Nordic Semiconductor, BT Group και Fortum.