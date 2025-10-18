Χρυσός: Οι τιμές είναι τόσο υψηλές, που ακόμη και οι κεντρικές τράπεζες νιώθουν... FOMO

Οι ισχυρές αγορές τους «αποδεικνύει ότι δεν έχουν ανοσία στο Fear of missing out», καθώς αναρωτιούνται: «Γιατί να περιμένουμε να διπλασιαστούν οι τιμές;»

Το να αναφέρει κανείς ότι οι τιμές του χρυσού βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά είναι κάτι... χιλιοειπωμένο, ωστόσο οι κεντρικές τράπεζες συνεχίζουν να αγοράζουν περισσότερα από όσο πωλούν, ακόμη και με τις τιμές του πολύτιμου μετάλλου στα υψηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί ποτέ.

«Οι κεντρικές τράπεζες συνεχίζουν να είναι συνεπείς και στρατηγικοί αγοραστές χρυσού, ακόμη και σε τιμές-ρεκόρ, λόγω του ρόλου που παίζει στην ενίσχυση των αποθεματικών του χαρτοφυλακίου τους», δήλωσε στο Marketwatch ο Τζο Καβατόνι, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής αγοράς στο World Gold Council.

«Για πολλούς, πρόκειται για διαφοροποίηση, σταθερότητα και μακροπρόθεσμη εμπιστοσύνη στις συμμετοχές τους», είπε.

«Σε ένα περιβάλλον επίμονης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, μεταβαλλόμενων προσδοκιών για τα επιτόκια και ερωτημάτων σχετικά με την αξιοπιστία των νομισμάτων fiat όπως το δολάριο ΗΠΑ, ο χρυσός παραμένει ένα αξιόπιστο μέσο αποθήκευσης αξίας που είναι ανεξάρτητο από οποιαδήποτε κυβέρνηση ή χρηματοπιστωτικό σύστημα», δήλωσε ο Καβατόνιi. «Βλέπουμε μια διαρθρωτική, όχι κυκλική, αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι κεντρικές τράπεζες βλέπουν τον χρυσό - ως βασικό, ρευστό συστατικό των αποθεματικών τους» τονίζει.

Οι κεντρικές τράπεζες σε όλο τον κόσμο πρόσθεσαν 19 μετρικούς τόνους στα παγκόσμια αποθέματά τους τον Αύγουστο, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Συμβουλίου Χρυσού με ημερομηνία 3 Οκτωβρίου. Αυτό ακολούθησε μια μηνιαία πτώση τον Ιούλιο.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού έχουν αυξηθεί κατά σχεδόν 60% φέτος, με τις τιμές στο Comex να καταγράφουν ιστορικά υψηλά 48 φορές μέχρι στιγμής το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς Dow Jones.

Ο χρυσός παράδοσης Δεκεμβρίου σημείωσε τελευταία φορά ρεκόρ στα 4.304,60 δολάρια ανά ουγγιά στις 16 Οκτωβρίου.

Η τιμή-ρεκόρ «πιθανώς παραμένει ένας περιορισμός στο επίπεδο αγορών από τις κεντρικές τράπεζες», ωστόσο η πρόσφατη συγκράτηση στις αγορές «δεν σηματοδοτεί απαραίτητα ότι οι κεντρικές τράπεζες στο σύνολό τους χάνουν το ενδιαφέρον τους για τον χρυσό», ανέφερε το WGC στην έκθεσή του.

«Γιατί να περιμένουμε να διπλασιαστούν οι τιμές;»

Οι ισχυρές αγορές από τις κεντρικές τράπεζες «αποδεικνύει ότι δεν έχουν ανοσία στο FOMO», που αναφέρεται στον φόβο της απώλειας ευκαιρίας (Fear of missing out), δήλωσε στο MarketWatch την Παρασκευή ο Άντριαν Ας, διευθυντής έρευνας της BullionVault.

«Γιατί να περιμένουμε να διπλασιαστούν οι τιμές του χρυσού;» τονίζει. Οι αγορές από τις κεντρικές τράπεζες επιβεβαιώνουν επίσης ότι «η προσφορά από κυρίαρχα κράτη παραμένει έντονη, ακόμη και σε νέα ιστορικά υψηλά» στις τιμές του πολύτιμου μετάλλου.

Από τον Οκτώβριο, οι ΗΠΑ είναι η χώρα με τα μεγαλύτερα αποθέματα χρυσού, σύμφωνα με την BestBrokers, μια πλατφόρμα επενδυτικής έρευνας, η οποία επικαλείται στοιχεία από το WGC και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Οι ΗΠΑ κατέχουν περίπου 8.133 μετρικούς τόνους χρυσού αποθηκευμένους σε τοποθεσίες νομισματοκοπείων των ΗΠΑ στο Fort Knox του Κάνσας, στο West Point της Νέας Υόρκης και στο Ντένβερ, καθώς και μια μικρή ποσότητα στα θησαυροφυλάκια της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με τον Έντμουντ Μόι, πρώην διευθυντή του Νομισματοκοπείου των ΗΠΑ, το οποίο αποτελεί μέρος του Υπουργείου Οικονομικών. Σημειώνεται ότι ο διευθυντής του Νομισματοκοπείου των ΗΠΑ έχει την ευθύνη φύλαξης των αποθεμάτων χρυσού των ΗΠΑ.

Ο Μόι, ο οποίος είναι τώρα ανώτερος στρατηγικός σύμβουλος του IRA για τον διανομέα πολύτιμων μετάλλων U.S. Money Reserve, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ κατέχουν τα περισσότερα αποθέματα χρυσού ως άμεσο αποτέλεσμα του ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Φράνκλιν Ντ. Ρούσβελτ απαίτησε από τους Αμερικανούς να παραδώσουν τα χρυσά τους νομίσματα στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση από το 1933. Είναι επίσης αποτέλεσμα του ότι ξένα έθνη πλήρωναν σε χρυσό για αμερικανικά προϊόντα κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, είπε.

Σε κάποιο σημείο πριν από πολλά χρόνια, τα αποθέματα χρυσού της Αμερικής ανέρχονταν σε περισσότερους από 20.000 μετρικούς τόνους και χρησιμοποιούνταν για την υποστήριξη του δολαρίου ΗΠΑ, αλλά στις αρχές της δεκαετίας του 1970, οι χώρες άρχισαν να υποψιάζονται ότι οι ΗΠΑ είχαν τυπώσει περισσότερα δολάρια από όσα μπορούσαν να υποστηρίξουν με χρυσό, γεγονός που ξεκίνησε μια μαζική ανταλλαγή δολαρίων με χρυσό, αναφέρει ο Μόι. Ο Πρόεδρος Ρίτσαρντ Νίξον σταμάτησε αυτές τις εξαργυρώσεις το 1972 και τα αποθέματα χρυσού των ΗΠΑ παρέμειναν σταθερά σε περίπου 8.113 τόνους, είπε.

Τον Αύγουστο, ο μεγαλύτερος αγοραστής χρυσού από κεντρική τράπεζα ήταν η Εθνική Τράπεζα του Καζακστάν, ενώ η Εθνική Τράπεζα της Βουλγαρίας και η Κεντρική Τράπεζα του Ελ Σαλβαδόρ προστέθηκαν επίσης στη λίστα αγοραστών, σύμφωνα με την WGC.

Η Εθνική Τράπεζα της Πολωνίας ήταν ο μεγαλύτερος αγοραστής μέχρι σήμερα και «επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της στον χρυσό αυξάνοντας το μερίδιό της-στόχο», ανέφερε η WGC.

Η Πολωνία, η Τουρκία και η Τσεχική Δημοκρατία έχουν προσθέσει στα αποθέματά τους σε χρυσό για τουλάχιστον 24 συνεχόμενους μήνες, δήλωσε ο Moy. Η Κίνα και η Ινδία επίσης συσσωρεύουν σταθερά τα αποθέματά τους σε χρυσό — «τόσο για να ενισχύσουν τα νομίσματά τους όσο και για να μειώσουν την εξάρτησή τους από το δολάριο ΗΠΑ», τονίζει.

Οι κεντρικές τράπεζες συνεχίζουν να αγοράζουν χρυσό, ακόμη και σε τιμές ρεκόρ, κυρίως επειδή θέλουν να μειώσουν την έκθεσή τους στο δολάριο ΗΠΑ, δεδομένων των «ανησυχιών τους για την επιδείνωση της δημοσιονομικής κατάστασης των ΗΠΑ και την αυξανόμενη οικονομική αβεβαιότητα και τον πιθανό αντίκτυπο στα αποθέματά τους σε δολάρια», επισημαίνει ο Μόι.