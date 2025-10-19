ΗΠΑ: Το Στέιτ Ντιπάρμεντ προειδοποιεί για σχεδιαζόμενη επίθεση της Χαμάς κατά αμάχων στη Γάζα

Αν η Χαμάς προχωρήσει σε αυτή την επίθεση, θα ληφθούν μέτρα για την προστασία του λαού της Γάζας και τη διατήρηση της ακεραιότητας της κατάπαυσης του πυρός, προειδοποιούν οι ΗΠΑ.

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι έχει ενημερώσει τα κράτη που εγγυώνται τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα για "αξιόπιστες αναφορές" που υποδεικνύουν "επικείμενη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από τη Χαμάς κατά του λαού της Γάζας".

"Αυτή η προγραμματισμένη επίθεση κατά Παλαιστινίων αμάχων θα συνιστούσε άμεση και σοβαρή παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός", ανέφερε το υπουργείο σε δήλωσή του.

«Αν η Χαμάς προχωρήσει σε αυτή την επίθεση, θα ληφθούν μέτρα για την προστασία του λαού της Γάζας και τη διατήρηση της ακεραιότητας της κατάπαυσης του πυρός», πρόσθεσε το Υπουργείο.

Την ίδια ώρα, παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ισραηλινό πολεμικό πλοίο άνοιξε πυρ στην παραλία Χαν Γιουνίς, στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

Το περιστατικό αυτό έρχεται καθώς η Χαμάς παρέδωσε το Σάββατο δύο ακόμη σορούς ομήρων, έπειτα από πιέσεις του Ισραήλ και των μεσολαβητών της κατάπαυσης του πυρός να τηρήσει τη συμφωνία που προωθείται από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Η οργάνωση συνεχίζει να καθυστερεί την επιστροφή των σορών ομήρων στο Ισραήλ, κάτι που αποτελεί όρο της πρώτης φάσης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Η Χαμάς κάλεσε την Παρασκευή τους μεσολαβητές να παρακολουθήσουν την εφαρμογή των υπόλοιπων διατάξεων της συμφωνίας.

Η παλαιστινιακή οργάνωση ανέφερε σε δήλωσή της ότι υπάρχει ανάγκη να ολοκληρωθεί η συγκρότηση μιας επιτροπής υποστήριξης, η οποία θα πρέπει να ξεκινήσει το έργο της στη διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας.

Η Χαμάς επαναβεβαιώνει την παρουσία της στη Γάζα

Η ισλαμιστική οργάνωση επιδίωξε να επαναβεβαιώσει την παρουσία της στη Γάζα. Από τότε που τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός, η Χαμάς έχει σκοτώσει τουλάχιστον 32 άτομα σε ένα κύμα δολοφονιών που στόχευε αντίπαλες φράξιες που είχαν ενισχυθεί στη Λωρίδα.

Ο Τραμπ απάντησε στις δολοφονίες με ανάρτηση στο Truth Social, λέγοντας ότι «αν η Χαμάς συνεχίσει να σκοτώνει ανθρώπους στη Γάζα, κάτι που δεν ήταν μέρος της Συμφωνίας, δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από το να επέμβουμε και να τους σκοτώσουμε».

Ο Τραμπ επίσης δήλωσε στο CNN ότι θα σκεφτόταν το ενδεχόμενο να επιτρέψει στις ισραηλινές δυνάμεις να ξαναρχίσουν τις επιχειρήσεις στη Γάζα αν η Χαμάς δεν τηρήσει το μέρος της στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Για πρώτη φορά από τότε που τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός, οι Δυνάμεις Άμυνας του Ισραήλ (IDF) επιβεβαίωσαν την Παρασκευή ότι στόχευσαν τη Χαμάς, πλήττοντας αρκετούς μαχητές που φέρονταν να εξέρχονταν από σήραγγα και ανοίγοντας πυρ προς τις δυνάμεις στη Ράφα, στη Νότια Γάζα.

Φωτογραφία @AP