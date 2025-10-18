Ειδήσεις | Διεθνή

Γάζα: Το συνοριακό πέρασμα της Ράφα θα επαναλειτουργήσει τη Δευτέρα

Το συνοριακό πέρασμα της Ράφα, που συνδέει τη Λωρίδα της Γάζας με την Αίγυπτο, θα επαναλειτουργήσει τη Δευτέρα, ανακοίνωσε σήμερα η παλαιστινιακή πρεσβεία στην Αίγυπτο.

Το πέρασμα παραμένει κλειστό από τον Μάιο του 2024 και μετά την επαναλειτουργία του οι Παλαιστίνιοι που διαμένουν στην Αίγυπτο θα μπορέσουν να επιστρέψουν στη Γάζα, πρόσθεσε η πρεσβεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Γάζα
Ισραήλ
