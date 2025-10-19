«Κρατάει» ο τουρισμός και το Φθινόπωρο

Η αυξημένη κίνηση Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου και η τάση ενίσχυσης των shoulders months. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου ανήλθε σε 3,48 εκατ., αυξημένη κατά 5,4% σε σύγκριση με το 2024.



Δυναμικά συνεχίζει την πορεία του ο τουρισμός στη χώρα παρότι βρισκόμαστε πλέον στα μισά του Φθινοπώρου και ο καιρός δείχνει να επιδεινώνεται. Κλιματική αλλαγή και ακρίβεια είναι δύο από τους βασικούς λόγους σπρώχνουν τους ταξιδιώτες στα άκρα της σεζόν, με την συνθήκη, η οποία ήταν εμφανής και τα προηγούμενα χρόνια, να επισφραγίζει την νέα τάση των shoulders months ως εξίσου ιδανικών για διακοπές.

Η επιμήκυνση της σεζόν

Ήδη μια καλή αρχή έκανε ο Σεπτέμβριος ο οποίος ειδικά στην περίπτωση της πρωτεύουσας κατέγραψε άνοδο άνω του 5%. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου ανήλθε σε 3,48 εκατ., αυξημένη κατά 5,4% σε σύγκριση με το 2024. Τροφοδότης υπήρξε κατά κύριο λόγο η διεθνής επιβατική κίνηση η οποία καταγράφηκε ενισχυμένη κατά 6,6% έναντι 2,6% της εγχώριας.

Η καλή πορεία του πρώτου μήνα του φθινοπώρου δε, είχε ως αποτέλεσμα κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, η κίνηση του αεροδρομίου να φθάσει τους 26,19 εκ. επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 6,7%. Σε επίπεδο εννεαμήνου η επιβατική κίνηση, τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού, παρουσίασε αύξηση κατά 2,2% και 8,5% αντίστοιχα.

Αντίστοιχα για πρώτη φορά φέτος, για τον δεύτερο μήνα του φθινοπώρου οι αεροπορικές έχουν προγραμματίσει πάνω από το όριο των 3 εκατομμυρίων προσφερόμενων θέσεων σε εισερχόμενες πτήσεις, 5,3% περισσότερες σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Η αύξηση μάλιστα είναι υψηλότερη σε μηνιαία βάση ακόμη και από το τετράμηνο Ιουνίου - Σεπτεμβρίου. Παρότι η αύξηση των προσφερόμενων θέσεων δεν συνεπάγεται απαραίτητα και εξάντληση των πληροτήτων, ο προγραμματισμός των αερομεταφορέων είναι ξεκάθαρο δείγμα της επιμήκυνσης της σεζόν.

Σαφή ένδειξη αποτελεί και το γεγονός ότι όλο και περισσότεροι προορισμοί λειτουργούν πλήρως ακόμη και μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου, κυρίως στη Ρόδο και στην Κρήτη. Οι αγορές δε που στηρίζουν την προαναφερθείσα επιμήκυνση είναι τόσο οι Γερμανοί όσο και οι Βρετανοί επισκέπτες, ενώ αυξημένη καταγράφεται η κίνηση κι από το Ισραήλ. Στην περίπτωση της Αθήνας δε, ξεχωρίζει η αμερικανική αγορά.

Βασικός λόγος για την προαναφερθείσα τάση είναι η κλιματική αλλαγή η οποία ειδικά για τους βόρειους κάνει πιο προσιτές τις θερμοκρασίες Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου. Ενισχυτικά βέβαια λειτουργεί και η αποκλιμάκωση των τιμών καταλυμάτων και εστίασης καθώς οδεύουμε προς τον χειμώνα σε σύγκριση πάντα με την υψηλή σεζόν. Πολλοί βέβαια επισημαίνουν και την βελτίωση της ποιότητας τους εν λόγω μήνες, καθώς η μείωση της κίνησης επιτρέπει καλύτερη εξυπηρέτηση σε κάθε είδους υπηρεσία.

Αύξηση σε όλους τους shoulders months

Πέρα βέβαια από Σεπτέμβριο και Οκτώβριο ανοδικά φάνηκε να κινείται ο κλάδος και στην αρχή της χρονιάς, γεγονός που επιβεβαιώνει την δυναμική που έχει αποκτήσει το brand Ελλάδα.

Αρκεί να αναφερθεί ότι η επιβατική κίνηση στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας κατέγραψε τα υψηλότερα ποσοστά αύξησης έναντι του 2024, τον μήνα Ιανουάριο και Μάρτιο. Ειδικά η επιβατική κίνηση ήταν αυξημένη κατά 14,5% τον Ιανουάριο και κατά 10,08% τον Μάρτιο, όταν όλους τους υπόλοιπους μήνες καταγράφηκαν μονοψήφια ποσοστά ανάπτυξης και μάλιστα πέριξ του 5% μεταξύ Μαΐου - Αυγούστου.

Η τάση αναμένεται να συνεχιστεί και το δ΄τρίμηνο αλλά και στις αρχές του 2026 καθώς οι αερομεταφορείς φαίνεται να ενισχύουν και το χειμερινό τους πρόγραμμα από και προς την χώρα μας. Να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του επικεφαλής της Aegean, Ευτύχη Βασιλική, η αεροπορική σχεδιάζει να αυξήσει κατά 9% τις διαθέσιμες θέσεις του δικτύου της το δ’ τρίμηνο της χρονιάς, έναντι της αύξησης 3% στο γ’ τρίμηνο της υψηλής εποχικότητας. «Προχωράμε σε μεγαλύτερη αύξηση της χωρητικότητας τον χειμώνα σε σχέση με το καλοκαίρι, κάτι που συμβαίνει σταθερά τα τελευταία 3 χρόνια. Βλέπουμε σταδιακή επιμήκυνση της σεζόν και θετική ζήτηση παρά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις, όπως φάνηκε και με τις γεωπολιτικές εξελίξεις στο προηγούμενο διάστημα που είχαν ως αποτέλεσμα την αναστολή πτήσεων στις αρχές του καλοκαιριού στις συνδέσεις με Ισραήλ και άλλες γειτονικές αγορές. Η θετική ζήτηση αφορά και το ελληνικό κοινό που έχει επιστρέψει και πλέον ταξιδεύει σαφώς περισσότερο».

Στο ίδιο πλαίσιο και ο ΔΑΑ δίνει κίνητρα και στηρίζει τις αεροπορικές ώστε να διατηρήσουν όσο το δυνατόν περισσότερες από τις θερινές συνδέσεις και τον χειμώνα στο αεροδρόμιο της Αθήνας. «Υπάρχει αύξηση σε σύγκριση με πέρυσι και στο πλαίσιο αυτό έρχεται και η πρόβλεψή μας για αύξηση της επιβατικής κίνησης για το σύνολο του 2025 σε μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό», δήλωσε κατά την ενημέρωση των αναλυτών για τα αποτελέσματα 9μήνου του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών ο διευθύνων σύμβουλός του, Γιάννης Παράσχης. Παράλληλα διευκρίνισε ότι ο ΔΑΑ προχωρά σε προσωρινή μείωση του Τέλους Εξυπηρέτησης Επιβατών (Passenger Terminal Fee - PTF) κατά 30%, για την περίοδο 1 Οκτωβρίου 2025 - 30 Απριλίου 2026.