Σε τέλμα η διαδικασία διεύρυνσης στα Δυτικά Βαλκάνια

Παραινέσεις της φον ντερ Λάιεν για επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων και μήνυμα στα Σκόπια για ανάγκη αλλαγής του Συντάγματος, εν μέσω «προεκλογικού πυρετού».

Επρόκειτο επισήμως για την ετήσια περιοδεία της Κομισιόν στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων, το τριήμερο ταξίδι που πραγματοποίησε αυτή την εβδομάδα η πρόεδρός της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ξεκινώντας την Δευτέρα από την Αλβανία και καταλήγοντας στη Βόρεια Μακεδονία, την Τετάρτη.

Το ταξίδι της προέδρου της Κομισιόν στα Σκόπια, μάλιστα, συνέπεσε χρονικά με την περίοδο των τοπικών εκλογών. Όμως, το μήνυμα των Βρυξελλών προς την πολιτική ηγεσία της Βόρειας Μακεδονίας ήταν σαφές ως προς την ανάγκη τροποποίησης του Συντάγματός της, προκειμένου να συμπεριληφθεί σε αυτό η βουλγαρική μειονότητα που ζει στη χώρα, κατ’ απαίτηση της Σόφιας. Όπως τόνισε η φον ντερ Λάιεν πρόκειται για απαραίτητο βήμα, ώστε να συνεχιστεί η ενταξιακή πορεία της χώρας προς την Ε.Ε.

Μήνυμα και στο Βελιγράδι

Το ίδιο αυστηρό ήταν το μήνυμα και προς το Βελιγράδι, ενόψει και της δημοσίευσης των φετινών εκθέσεων προόδου για τα υποψήφια κράτη μέλη, στις αρχές Νοεμβρίου.

«Τώρα είναι η στιγμή για τη Σερβία να πάρει συγκεκριμένη θέση σχετικά με την ένταξή της στην Ένωσή μας» τόνισε η επικεφαλής της Κομισιόν και ενώ το Βελιγράδι συνεχίζει να μην ευθυγραμμίζεται με την εξωτερική πολιτική της Ε.Ε, μη αποδεχόμενο κυρώσεις εναντίον της Μόσχας, προκαλώντας συγχρόνως σοβαρές ανησυχίες με τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων φοιτητών και κομμάτων της αντιπολίτευσης.

«Πρέπει να δούμε πρόοδο στο κράτους δικαίου» τόνισε η φον ντερ Λάιεν με έμφαση στις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις που πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα τμήματα της κοινωνίας και όλο το πολιτικό φάσμα.

Η περιοδεία της στα Δυτικά Βαλκάνια αποτέλεσε αφορμή να δοθεί έμφαση στη διαδικασία της Διεύρυνσης του «μπλοκ», που βρίσκεται σε τέλμα, καθώς δεν έχει σημειωθεί καμία πρόοδος ακόμα και στις χώρες, που η Ε.Ε δίνει έμφαση, δηλαδή την Ουκρανία και τη Μολδαβία, κυρίως λόγω του «βέτο» της Ουγγαρίας εναντίον της ευρωπαϊκής προοπτικής του Κιέβου.

«Προβάδισμα» για Μαυροβούνιο και Αλβανία

Εξαίρεση αποτελεί η Αλβανία, που κατόρθωσε σε 11 μήνες να ανοίξει 28 από τα συνολικά 34 κεφάλαια στις διαπραγματεύσεις με την Ε.Ε. «Προπορευόμενο» είναι και το Μαυροβούνιο, που έχει κλείσει 7 από τα 34 κεφάλαια των διαπραγματεύσεων, αισιοδοξώντας για πλήρη ένταξη στην Ε.Ε το 2028.

Ωστόσο, ακόμα και εάν Μαυροβούνιο και Αλβανία συνεχίσουν ακάθεκτα την πορεία προς την Ε.Ε, την κρίσιμη στιγμή, αυτή ίσως «μπλοκάρει», καθώς αφενός δεν υπάρχει «όρεξη» εκ μέρους των «27» να ανοίξει σύντομα η συζήτηση για τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις εντός της Ένωσης προς ένταξη νέων μελών, αφετέρου δεν είναι έτοιμη για κάτι τέτοιο η κοινή γνώμη σε αρκετές χώρες, όπως στην Ολλανδία, όπου απαιτείται κοινοβουλευτική επικύρωση της διαδικασίας ένταξης νέων μελών, εξηγούν Ευρωπαίοι διπλωμάτες.

Πηγή: DW