Η Χαμάς θα παραδώσει σήμερα τις σορούς δύο ισραηλινών ομήρων

Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ-Κάσαμ, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, ανακοίνωσε ότι θα παραδώσει σήμερα στις 22.00 (τοπική και ώρα Ελλάδος) τις σορούς δύο ισραηλινών ομήρων.

Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ-Κάσαμ θα παραδώσουν στις 22.00 «τις σορούς δύο ισραηλινών ομήρων, τα λείψανα των οποίων βρέθηκαν σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας», αναφέρεται στην ανακοίνωση που μεταδόθηκε μέσω της πλατφόρμας Telegram.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ