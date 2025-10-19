Ομοιότητες και συμπτώσεις ανάμεσα σε ΟΠΕΚΕΠΕ και shutdown στις ΗΠΑ

Οι πάντες μοιάζει να συμφωνούν ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα βγάλουν τον Οκτώβριο. Από εκεί και μετά όμως όλοι φοβούνται τις εκπλήξεις, θετικές ή αρνητικές που θα προκύψουν όταν τα στοιχεία επανακυκλοφορήσουν.

Εδώ και 15 ημέρες, η διοικητική μηχανή των ΗΠΑ υπολειτουργεί, το γνωστό shutdown. Έτσι, το Υπουργείο Γεωργίας (USDA) δεν δημοσιεύει τις εκθέσεις του για την κατάσταση των αγορών σε ΗΠΑ και αλλού, δηλαδή τα υφιστάμενα αποθέματα, την αναμενόμενη παραγωγή, τα στοιχεία του διεθνούς και εθνικού εμπορίου. Κατά συνέπεια, πλήθος ιδιωτικών δικτύων πληροφόρησης προσπαθούν να καλύψουν το κενό, άλλοτε με μεγάλη επιτυχία άλλοτε με μικρότερη.

Είναι πάντως κοινή η διαπίστωση σε δηλώσεις διαφόρων παραγόντων του χώρου, ότι τα στοιχεία του USDA, είναι μακράν τα καλύτερα και πλέον αξιόπιστα, αν και πολλές φορές παρουσιάζουν κι αυτά ελλείψεις ή αντιφάσεις.

Εμείς εδώ στη στήλη μας, συχνά χρησιμοποιούμε στοιχεία και πληροφορίες από τις δημοσιεύσεις του USDA. Πολύ χρήσιμα μας έχουν φανεί, όχι τόσο τα συνολικά μεγέθη, αυτά αφορούν πολύ τους traders, αλλά οι εκθέσεις που συντάσσουν οι κατά τόπο γεωργικοί/οικονομικοί ακόλουθοι των πρεσβειών για τα κρίσιμα προϊόντα κάθε χώρας.

Η κατάσταση θα ήταν πολύ δύσκολη, εάν οι αγορές των αγροτικών προϊόντων βρίσκονταν στα πάνω τους. Οι τιμές στα σιτηρά για παράδειγμα, έχουν χτυπήσει «πάτο» και όλοι ξέρουν ότι η παραγωγή των ΗΠΑ θα είναι μεγάλη. Εάν θα είναι 5 ή 7% μεγαλύτερη τω εκτιμήσεων, δεν φαίνεται να έχει μεγάλη σημασία στην παρούσα φάση. Και όλα αυτά εν μέσω αλωνισμού των δημητριακών στις ΗΠΑ, περίοδο που άλλες χρονιές είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για όλους.

H μεγάλη δυσκολία εστιάζεται προς το παρόν μόνο στην σόγια. Κι αυτό, λόγω της αναζήτησης νέων προμηθευτών από την Κίνα, του μεγαλύτερου αγοραστή αμερικάνικου προϊόντος, και συνεχούς μείωσης των ποσοτήτων που αγοράζει από ΗΠΑ. Η απουσία στοιχείων εξαγωγών, αναγκάζει τους ενδιαφερόμενους να βασιστούν σε φήμες και πληροφορίες κατώτερης αξιοπιστίας σε σχέση με του USDA.

Χωρίς πληροφόρηση αλλά και χωρίς δάνεια οι Αμερικάνοι αγρότες

Αυτοί που φαίνεται ότι κινούνται πραγματικά στα τυφλά είναι οι αγρότες των ΗΠΑ. Η επιχειρηματικής μορφής εκμεταλλεύσεις τους, τους αναγκάζει να φροντίζουν τόσο την κερδοφορία όσο και το cash flow τους. Επομένως πρέπει να ρευστοποιήσουν άμεσα ένα μέρος της ποσότητας που συγκομίζουν και να δεσμευτούν για την υπόλοιπη μέσω των χρηματιστηριακών αγορών. Πως θα το κάνουν όμως, όταν δεν ξέρουν για τα στοιχεία των αγορών (κυρίως των περιφερειακών) που τους ενδιαφέρουν?

Για τους Αμερικάνους αγρότες η απώλεια στοιχείων πληροφόρησης είναι το ένα κακό. Το άλλο είναι η απώλεια μέρους των υπηρεσιών που τους παρείχε το USDA, περιλαμβανομένων των δανείων και εγγυήσεων. Οι παραγωγοί καλαμποκιού στην Αϊόβα για παράδειγμα, το 2024 είχαν λάβει εγγυήσεις από τις περιφερειακές υπηρεσίες ύψους 5 δισ δολ., ενώ φέτος ακόμη δεν ξέρουν τι θα συμβεί, τονίζει ο Πρόεδρος της ένωσης τους στο Politico.

Ο ίδιος ο πρόεδρος, παραπονιέται ότι δεν μπορεί να εισπράξει τις δικές του ενισχύσεις για τις εκτάσεις που είχε θέσει σε περιβαλλοντική κατάσταση (αγροπεριβαλλοντικά για τα δικά μας δεδομένα) τις οποίες εισέπραττε κάθε Οκτώβριο!!! Είναι προφανές ότι θα μπει κανείς στον πειρασμό να συγκρίνει το Shutdown με τις δικές μας καθυστερήσεις προκαταβολής ενιαίας ενίσχυσης λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ… Συμπληρώνει όμως ότι αναγκάζεται να δανειστεί από την τράπεζα με υψηλότερο επιτόκιο. Φήμες αναφέρουν ότι τράπεζες συμβούλευσαν πελάτες τους να πουλήσουν μέρος της γης τους, κι αυτό έχει θορυβήσει τους αγρότες

Και για να κλείσουμε τον κύκλο των ομοιοτήτων, ο σύνδεσμος καλαμποπαραγωγών της Αϊόβα, έστειλε τους νομικούς του συμβούλους στην Ουάσιγκτον μήπως βρουν λύση, αλλά γύρισαν άπρακτοι. Όπως ακριβώς κάνουν πλήθος αγροτικών οργανώσεων στα καθ' ημάς κάθε ημέρα στην Πλατεία Βάθης στην Αθήνα.

Εκπρόσωπος του Υπουργείου ανέφερε ότι οι Δημοκρατικοί μπλοκάρουν 4 δισ. δολ. που προορίζονται για τους αγρότες και όσο καθυστερούν να συναινέσουν, τόσο αυτοί υποφέρουν. Σύμφωνα με το Reuters, 42.000 εργαζόμενοι στο USDA, σχεδόν το μισό προσωπικό, δεν θα δουλεύουν τις ημέρες που θα διαρκέσει του shutdown. Το προηγούμενο, πάλι επί Προεδρία Τραμπ, είχε διαρκέσει 34 ημέρες.

Την περασμένη Παρασκευή ήταν προγραμματισμένη να ανακοινωθεί η περιζήτητη έκθεση WASDE (World Agricultural Supply and Demand Estimates), η οποία όμως αναβλήθηκε. Οι ενδιαφερόμενοι στα χρηματιστήρια, προσπάθησαν να καλύψουν το κενό από επί μέρους πληροφορίες, κυρίως από στην Λατινική Αμερική, όπου η συγκομιδή σιταριού βρίσκεται σε εξέλιξη. Έτσι Χρηματιστήρια όπως του Ροσάριο, βρέθηκαν στην κορυφή του ενδιαφέροντος.

Οι πάντες μοιάζει να συμφωνούν ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα βγάλουν τον Οκτώβριο. Από εκεί και μετά όμως όλοι φοβούνται τις εκπλήξεις, θετικές ή αρνητικές που θα προκύψουν όταν τα στοιχεία επανακυκλοφορήσουν.