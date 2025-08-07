Ειδήσεις

Η ελληνική craft μπύρα Voreia «απογείωσε» την εμπειρία στα AEGEAN Business Lounges για την Παγκόσμια Ημέρα Μπύρας

Η Voreia, η premium ελληνική craft μπύρα που ξεχωρίζει για την αυθεντικότητα, τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τον πλούτο γεύσεων και η AEGEAN γιόρτασαν την Παγκόσμια Ημέρα Μπύρας, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία φιλοξενίας στα AEGEAN Business Lounges.

Τη Δευτέρα 28 Ιουλίου, οι επιβάτες των lounges της AEGEAN σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λάρνακα είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν την απόλυτη επιλογή της τοπικής αυθεντικής craft μπύρας Voreia μέσα από μία ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Σε κάθε lounge, εξειδικευμένος εκπρόσωπος του brand υποδεχόταν τους ταξιδιώτες, προσφέροντάς τους επιλεγμένες ετικέτες της Voreia. Μέσα από αυτή την άμεση και ποιοτική εμπειρία γευσιγνωσίας, απόλαυσαν τις διαφορετικές επιλογές της ελληνικής craft μπύρας, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της και τις αξίες που πρεσβεύει το brand.

Η ενέργεια εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής ενίσχυσης της παρουσίας της Voreia σε premium σημεία επαφής με το κοινό και αναδεικνύει τη διαρκή δέσμευση του brand στην ανάδειξη της ελληνικής craft κουλτούρας.

