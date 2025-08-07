Dialectica: Παγκόσμια έρευνα για την Τεχνητή Νοημοσύνη σε μεγάλες εταιρείες

Η έρευνα αποτυπώνει το βαθμό ενσωμάτωσης της Tεχνητής Nοημοσύνης στις λειτουργίες των εταιρειών, εστιάζοντας παράλληλα και στις βασικές τάσεις και προκλήσεις που συνδιαμορφώνουν το τοπίο

Μια νέα διεθνής μελέτη, που διεξήχθη από τη Dialectica, ηγέτιδα εταιρεία στον κλάδο παροχής υπηρεσιών επιχειρηματικής πληροφόρησης, με ετήσιο κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ και παρουσία σε τρεις ηπείρους— σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), ρίχνει φως στον εξελισσόμενο ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) σε όλες τις πτυχές των επιχειρήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στη λήψη αποφάσεων.

Η μελέτη, με τίτλο «The Global AI Business Landscape», ανέλυσε δεδομένα από 1.594 μεγάλες επιχειρήσεις παγκοσμίως, καλύπτοντας ένα μεγάλο εύρος κλάδων, με κύκλο εργασιών που κυμαίνεται από 100 εκατομμύρια δολάρια έως αρκετά δισεκατομμύρια. Τα συμπεράσματα της έρευνας χαρτογραφούν την τρέχουσα κατάσταση, αποτυπώνοντας ταυτόχρονα τις βασικές τάσεις που αναμένεται να καθορίσουν το μέλλον της υιοθέτησης της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Βασικά Ευρήματα της Έρευνας

• Το 84% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι ήδη χρησιμοποιεί κάποια μορφή AI. Πρόκειται για αύξηση 20% σε σχέση με το 2023. Ωστόσο, η ενσωμάτωσή της στις καθημερινές επιχειρηματικές λειτουργίες παραμένει σε μεγάλο βαθμό επιφανειακή.

• Ενώ οι περισσότερες εταιρείες χρησιμοποιούν εργαλεία όπως chatbots, Generative AI και ανάλυση δεδομένων, μόνο το 5% έχει επιτύχει πραγματικό μετασχηματισμό. Αυτό αναδεικνύει ένα σημαντικό χάσμα μεταξύ της υιοθέτησης της Τεχνητής Νοημοσύνης και των δυνατοτήτων της για ουσιαστικές βελτιώσεις στην παραγωγικότητα, την απόδοση ή τη δομή της επιχείρησης.

• Η υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης διαφέρει σημαντικά μεταξύ των κλάδων. Η Generative AI έχει υψηλή χρήση στην Εκπαίδευση (85%) και τη Διαφήμιση (87%), ενώ οι τεχνολογίες ανάλυσης και πρόβλεψης δεδομένων είναι πιο διαδεδομένες στη Διαφήμιση (87%), τις Τηλεπικοινωνίες (70%), τις Μεταφορές και τις Ασφάλειες (68%).

• Ένα κρίσιμο εύρημα δείχνει ότι οι εταιρείες που έχουν ενσωματώσει την Τεχνητή Νοημοσύνη στον πυρήνα της στρατηγικής τους ξεχωρίζουν, αναπτύσσοντας ιδιόκτητες λύσεις AI.

Ενώ οι ιδιόκτητες λύσεις κερδίζουν έδαφος για μελλοντικές επενδύσεις (36% εστιάζει σε εσωτερικές λύσεις τα επόμενα 1-3 χρόνια), οι άμεσα διαθέσιμες εξωτερικές λύσεις εξακολουθούν να αποτελούν το 64% των επενδύσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ευρέως χρησιμοποιούμενα εξωτερικά προϊόντα περιλαμβάνουν το ChatGPT (68%) και το Microsoft Copilot (62%).

Υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης: Βασικές Προκλήσεις στην Πορεία

Σύμφωνα με την έρευνα, οι προκλήσεις περιλαμβάνουν την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, την προστασία των δεδομένων, ρυθμιστικές απαιτήσεις και υψηλές ανάγκες χρηματοδότησης.

Η μελέτη καταλήγει ότι η αποτελεσματική αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι πολύ πιο πιθανό να επιτευχθεί από εταιρείες που επιδεικνύουν οργανωτική ευελιξία και αναπτύσσονται με ξεκάθαρο προσανατολισμό και όραμα. Την έρευνα καθοδήγησαν ο Καθηγητής Γιώργος Δουκίδης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και ο Δρ. Τιμολέων Φαρμάκης, Principal Researcher in Artificial Intelligence and Digital Transformation στο Ερευνητικό Κέντρο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν. Η διεξαγωγή της έρευνας έγινε με τη χρήση του εξειδικευμένου προϊόντος B2B Surveys της Dialectica, το οποίο συνδυάζει την πολύτιμη γνώση που προέρχεται από ειδικούς με τη μεθοδολογική ακρίβεια της ποσοτικής έρευνας.

Μέσω αυτής της υβριδικής προσέγγισης, η Dialectica ενδυναμώνει τους πελάτες της να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις βασισμένες σε πραγματικά πολύτιμες γνώσεις, διαμορφώνοντας τελικά το επιχειρηματικό μέλλον.

Η έρευνα είναι διαθέσιμη στο site της Dialectica.