Η Ελλάδα διοργανώνει το 10ο Ετήσιο Forum της Στρατηγικής της Ε.Ε. για την Αδριατική και Ιόνιο (EUSAIR)

Η Ελλάδα, για δεύτερη φορά από την έναρξη της Στρατηγικής EUSAIR, ασκεί την Προεδρία της Μακροπεριφερειακής Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή Αδριατικής – Ιονίου (EUSAIR) για την περίοδο 2024-2025, και παράλληλα για τέταρτη φορά αυτή της Πρωτοβουλίας Αδριατικής-Ιονίου (AII).

Στο πλαίσιο αυτό, η χώρα μας διοργανώνει το 10ο Ετήσιο Forum EUSAIR, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη Γεωργιούπολη Χανίων, Κρήτης, από τις 5 έως τις 8 Μαΐου 2025. Πρόκειται για την κορυφαία διοργάνωση της Στρατηγικής, που σηματοδοτεί την κορύφωση ενός πλήρους κύκλου εκδηλώσεων, πολιτικών και τεχνικών συναντήσεων, οι οποίες υλοποιήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας, η οποία ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2024.

Το Forum, με τίτλο "Bridging Horizons: Strengthening Cooperation, Resilience, and Cohesion in the Adriatic-Ionian Region", συνδιοργανώνεται από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και το Υπουργείο Εξωτερικών, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Από ελληνικής πλευράς, στις υπουργικές εργασίες του Forum συμμετέχουν ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκος Παπαθανάσης, και ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου.

Στόχος της Ελληνικής Προεδρίας και του Forum είναι η ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας στη μακροπεριφέρεια Αδριατικής - Ιονίου, η προώθηση της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων, η ανάδειξη του ρόλου της κοινωνικής συνοχής, η ανάδειξη γαλάζιων δεξιότητων και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στο νέο αναθεωρημένο Σχέδιο Δράσης και η σύνδεση της EUSAIR με τη μελλοντική Πολιτική Συνοχής μετά το 2027.

Το επίσημο υπουργικό σκέλος του Forum περιλαμβάνει:

-την Υπουργική συνάντηση Σύνοδο της Πρωτοβουλίας / EUSAIR, στις 6 Μαΐου, με την υιοθέτηση της Διακήρυξης της Κρήτης,

-το Πάνελ Υπουργών αρμόδιων για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα

-την τελετή παράδοσης της Προεδρίας από την Ελλάδα στη Βόρεια Μακεδονία,

-καθώς και συνέντευξη τύπου των επικεφαλής των δύο Προεδριών.

Παράλληλα, το Forum περιλαμβάνει πλούσιο πρόγραμμα συνεδριών και θεματικών εκδηλώσεων από τις 5 έως τις 8 Μαΐου 2025, με τη συμμετοχή άνω των 400 εκπροσώπων από τα κράτη μέλη της Στρατηγικής, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις περιφέρειες, την ακαδημαϊκή κοινότητα, την κοινωνία των πολιτών και τον επιχειρηματικό κόσμο.

Η φιλοξενία του 10ου Forum στην Κρήτη αναδεικνύει τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας ως γέφυρας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δυτικών Βαλκανίων, ενώ επιβεβαιώνει τη σταθερή προσήλωση της χώρας στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνοχής, της διακρατικής συνεργασίας και της βιώσιμης ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή.