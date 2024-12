Ιταλία: Δύο νεκροί, εννέα τραυματίες και τρεις αγνοούμενοι από την έκρηξη σε διυλιστήριο της Τοσκάνης

Η περιφέρεια της Τοσκάνης ζήτησε από τους κατοίκους σε ακτίνα πέντε χιλιομέτρων να κρατήσουν κλειστά τα παράθυρα των σπιτιών και των γραφείων για προληπτικούς λόγους.

Ο νέος απολογισμός της έκρηξης, που σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε διυλιστήριο της Τοσκάνης, είναι δύο νεκροί και εννέα τραυματίες, ενώ αγνοείται επίσης η τύχη τριών ανθρώπων.

Από τις γύρω περιοχές διακρίνεται ακόμη ένα μεγάλο μαύρο σύννεφο καπνού πάνω από τις εγκαταστάσεις του ιταλικού ομίλου υδρογονανθράκων Eni.

Όλα τα νοσοκομεία της περιοχής έχουν τεθεί σε ύψιστη επιφυλακή, δήλωσε ο περιφερειάρχης της Τοσκάνης Εουτζένιο Τζάνι .

Οι τραυματίες μεταφέρονται σε νοσοκομείο της περιοχής Καρέτζι, το οποίο ανέστειλε τις προγραμματισμένες επεμβάσεις και εξετάσεις ασθενών.

