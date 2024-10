Economist: Επιτακτική η ανάγκη για πράσινες επενδύσεις στην ΝΑ Ευρώπη και την Ελλάδα

Η ανάγκη και οι προκλήσεις για πράσινες επενδύσεις στην ΝΑ Ευρώπη και την Ελλάδα, τέθηκαν στο επίκεντρο του συνεδρίου του Economist.

Η ανάγκη και οι προκλήσεις για πράσινες επενδύσεις στην ΝΑ Ευρώπη και την Ελλάδα, τέθηκαν στο επίκεντρο του συνεδρίου του Economist «Eighth Sustainability Summit for SE Europe & the Mediterranean - Re-inventing green leadership: Collectivity vs fragmentation του Economist Impact», που πραγματοποιείται στην Αθήνα.

Η Ράνια Αικατερινάρη, νεοεκλεγείσα αντιπρόεδρος και πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ, αναφέρθηκε στον ρόλο της Βιομηχανίας, τονίζοντας ότι ο κλάδος είναι ο πρώτος εργοδότης, ενώ ταυτόχρονα καλείται να κάνει συνεχείς επενδύσεις. Επεσήμανε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η βιομηχανία, όπως αυτές της ψηφιακής επιτάχυνσης, της πράσινης μετάβασης, το κόστος ενέργειας και πρώτων υλών, αλλά και τα ζητήματα χρηματοδοτήσεων.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), που προβλέπει επενδύσεις 95 δισ. μέχρι το 2030, με κεντρική κατεύθυνση τον εξηλεκτρισμό της βιομηχανίας, με έμφαση στις ΑΠΕ, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο κόστος του άνθρακα και τα δικαιώματα εκπομπών CO2, συμπληρώνοντας την ανάγκη αποφυγής στρεβλώσεων στην αγορά κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράσινης μετάβασης.

«Δεν μπορούμε να μιλάμε για πράσινη μετάβαση εάν αυτά τα ποσά δεν μπορούν να παραχθούν στην Ευρώπη και την Ελλάδα», τόνισε η κ. Αικατερινάρη και προειδοποίησε ότι εάν για αυτά τα κόστη απαιτούνται αποκλειστικά εισαγωγές, τότε «το κόστος από το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου θα είναι τεράστιο», επισημαίνοντας, έτσι, την ανάγκη εγχώριας παραγωγής τεχνολογιών, που θα υποστηρίξουν τις ανάγκες της απανθρακοποίησης.

Όπως ανέφερε από την πλευρά του ο Ioannis Tsakiris, vice-president, European Investment Bank (EIB), τα έργα ΑΠΕ όχι μόνο μειώνουν τις εκπομπές, αλλά δημιουργούν νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο έργο που θα υλοποιηθεί με τον ΑΔΜΗΕ για την ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών με την ηπειρωτική Ελλάδα, έργα αποθήκευσης, αλλά και παραγωγής μπαταριών και πράσινης ενέργειας, τα οποία υλοποιούνται με χρηματοδοτήσεις της EIB. «Ως η Πράσινη Τράπεζα της ΕΕ, στηρίζουμε έργα που ενισχύουν την προστασία της βιοποικιλότητας, των υδάτινων πόρων, αλλά και της βιώσιμης γεωργίας» ανέφερε ο κ. Τσακίρης, ενώ έδωσε έμφαση στα ζητήματα συνεργειών με τον ιδιωτικό τομέα αλλά και των κυβερνήσεων. Η πράσινη μετάβαση είναι μία μεγάλη ευκαιρία για την Ευρώπη και η Ελλάδα θα μπορούσε να ηγηθεί σε αυτή με στρατηγικές επενδύσεις, αλλά ένα σχέδιο με επίκεντρο τη βιωσιμότητα και την καινοτομία, τόνισε ο κ. Τσακίρης. Σχολιάζοντας την έκθεση Ντράγκι, ο κ. Τσακίρης έκανε λόγο για μία κλήση αφύπνισης, τονίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ.

Όπως τόνισε η Αγγελική Καλλιγιαννάκη, associate director, head of Greece, EBRD, όλα μας τα σχέδια ευθυγραμμίζονται με τη Συμφωνία των Παρισίων, ενώ φιλοδοξούμε να γίνουμε μία Πράσινη Τράπεζα μέχρι το 2025. Αναφέρθηκε στα μεγάλα project που χρηαματοδοτεί η Τράπεζα, και επεσήμανε κι αυτή από την πλευρά της, τις προκλήσεις που προβλέπει η έκθεση Ντράγκι, χαρακτηρίζοντάς την ως ένα ορόσημο για το μέλλον. Η κ. Καλλιγιαννάκη εξήγησε ότι η EBRD είναι διατεθειμένη να δώσει έμφαση στις συνεργασίες προκειμένου να αξιοποιηθούν τα σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία που προσφέρει η ΕΕ, έτσι ώστε να προωθηθούν σημαντικές πρωτοβουλίες για την υλοποίηση της πράσινης μετάβασης. Μάλιστα, πρότεινε τη δημιουργία ενός νέου Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς, όπως είπε, μαζί με την Έκθεση Ντράγκι (προβλέπει 100 δισ. ευρωπαϊκών επενδύσεων κατ΄ έτος), μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας στο άμεσο μέλλον.

Από την πλευρά του, ο Chris Barton, επίτροπος Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου για την Ευρώπη, τόνισε ότι ήδη μία πλειάδα βρετανικών επιχειρήσεων συμμετέχει στην απανθρακοποίηση της χώρας, όπως η BP, ενώ έκανε λόγο για πλήθος εταιρειών που σκοπεύουν να εμπλακούν στην πράσινη μετάβαση. Μπορούμε να κάνουμε τα πάντα και μπορούμε να τα κάνουμε μαζί με την ΕΕ και την Ελλάδα, ανέφερε ο κ. Barton και συμπλήρωσε ότι θέλουμε να βοηθήσουμε τις εταιρείες.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στις επενδυτικές προοπτικές που προκύπτουν στη χώρα του στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης, καθώς ήδη έχει σημειωθεί σημαντική μείωση των εκπομπών, αλλά και αύξηση των βιώσιμων επενδύσεων. Ανέλυσε τα φιλόδοξα σχέδια για ΑΠΕ, αποθήκευση ενέργειας, κυκλικής οικονομίας, κάνοντας λόγο για «τρομακτικές ευκαιρίες» με αντίστοιχη διάθεση σημαντικών πόρων.

Συντονιστής της συζήτησης ήταν ο John Andrews, consultant editor του «The Economist».