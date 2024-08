To Ισραήλ ανέκτησε τις σορούς έξι ομήρων από τη Λωρίδα της Γάζας

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι ανέκτησε τις σορούς έξι νεκρών ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας στη διάρκεια κοινής επιχείρησης που πραγματοποίησε με την υπηρεσία εσωτερικών πληροφοριών.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, πρόκειται για τις σορούς των Άλεξ Ντάνσιγκ, Χαΐμ Πέρι, Γιαγκέβ Μπούχσταμπ, Γιοράμ Μέτζερ, Ναντάβ Πόπλγουελ, τον θάνατο των οποίων είχε ήδη ανακοινώσει τους τελευταίους μήνες, όπως και για τη σορό του Αβραάμ Μούντερ.

Το κιμπούτς Νιρ Οζ, στο οποίο είχαν επιτεθεί μαχητές του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, είχε ανακοινώσει νωρίτερα σήμερα τον θάνατο του Μούντερ, ενός 79χρονου κατοίκου του που είχε απαχθεί και κρατούνταν όμηρος στη Γάζα, έπειτα από πάνω από 10 μήνες πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Το κιμπούτς Νιρ Οζ ανακοινώνει με μεγάλη λύπη του τον φόνο του Αβραάμ Μούντερ, 79 ετών, ενώ τελούσε σε ομηρεία έπειτα από μήνες σωματικών και ψυχικών βασανιστηρίων», αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε η κοινότητα αυτή.

Μια πρώην όμηρος είχε δηλώσει στο AFP ότι οι έξι άνδρες κρατούνταν μαζί σε σήραγγα μετά την απαγωγή τους από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων, οργάνωση που εκπροσωπεί τις περισσότερες από τις οικογένειες ομήρων, χαιρέτισε την είδηση, αλλά επανέλαβε το αίτημά της προς την ισραηλινή κυβέρνηση να συνάψει συμφωνία για την απελευθέρωσή τους με τη Χαμάς.

«Η άμεση επιστροφή των υπολοίπων 109 ομήρων μπορεί να επιτευχθεί μόνον μέσω μιας συμφωνίας κατόπιν διαπραγμάτευσης. Η ισραηλινή κυβέρνηση, με τη βοήθεια των μεσολαβητών, πρέπει να κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία που βρίσκεται σήμερα στο τραπέζι», σημείωσε.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν βρίσκεται αυτή την εβδομάδα στη Μέση Ανατολή επιδιώκοντας να εξασφαλίσει συμφωνία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς για κατάπαυση του πυρός και επιστροφή των ομήρων.

