Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: «Συναγερμός» για ύποπτο αντικείμενο κοντά στο Stade de France

«Συναγερμός» έχει σημάνει στη γαλλική πρωτεύουσα η οποία φιλοξενεί τους Ολυμπιακούς Αγώνες, καθώς αστυνομικοί έχουν αποκλείσει την περιοχή γύρω από το Stade de France έπειτα από ανακάλυψη ύποπτου αντικειμένου, που θεωρείται ότι θα μπορούσε να είναι βόμβα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της SUN, ο συναγερμός για βόμβα στο Stade de France σήμανε όταν αστυνομικοί εντόπισαν κάποιο ύποπτο αντικείμενο και αμέσως κλήθηκε ομάδα που ειδικεύεται σε τέτοια περιστατικά.

Μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες, το σημείο που βρέθηκε το ύποπτο αντικείμενο -στον περιβάλλοντα χώρο του σταδίου- παραμένει αποκλεισμένο.

Olympics bomb alert as area around Stade de France placed on lockdown https://t.co/hRsxs6e1CQ pic.twitter.com/lpO0BmIC8y

— The Sun (@TheSun) August 2, 2024