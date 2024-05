Νεκρός ο πρόεδρος του Ιράν και ο υπουργός Εξωτερικών στη συντριβή του ελικοπτέρου

Επιβεβαιώθηκε και επίσημα ο θάνατος του προέδρου του Ιράν Εμπραχίμ Ραϊσί και του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Χουσέιν Αμιραμπντολαχιάν. Εντοπίστηκε το ελικόπτερο.

Τελευταία ενημέρωση 07:42

Νεκροί είναι ο πρόεδρος του Ιράν Εμπραχίμ Ραϊσί, και ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Χουσέιν Αμιραμπντολαχιάν, όπως επιβεβαίωσε ο αντιπρόεδρος του Ιράν.

Επίσης, το πρακτορείο ειδήσεων MEHR μετέδωσε ότι «όλοι» οι επιβαίνοντες στο ελικόπτερο «έγιναν μάρτυρες», ενώ το ίδιο είπε και Ιρανός αξιωματούχος, που δεν κατονομάζεται, στο Reuters.

Σημειώνεται πως έπειτα από ολονύχτιες έρευνες, το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν και συνετρίβη χθες σε ορεινή περιοχή της χώρας, εντοπίστηκε, όμως οι ελπίδες να βρεθούν επιζήσαντες ήταν λιγοστές.

The first footage of the presidential helicopter as seen on a drone screen. Nothing is left but the tail. pic.twitter.com/p6fLksA6ce

— Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) May 20, 2024