Ιράν: Θρίλερ με το ελικόπτερο του Ραΐσι - Άγνωστη η τύχη των επιβατών

Θρίλερ με το ελικόπτερο του Ραϊσί - Βρέθηκε, λένε κρατικά ΜΜΕ, όμως διαψεύδει ο Ερυθρός Σταυρός. Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Copernicus για Ραΐσι - Το μήνυμα Χαμενεΐ. Από κοντά Κατάρ και Σαουδική Αραβία - HΠΑ και ΕΕ παρακολουθούν.

Tελευταία ενημέρωση 22:01

Θρίλερ επικρατεί με το ελικόπτερο που συνετρίβη μετά την «ανώμαλη προσγείωση» όπου μετέφερε τον Ιρανό πρόεδρο, Εμπραχίμ Ραΐσι και τον υπουργό Εξωτερικών, Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν. Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, που επικαλείται την κρατική τηλεόραση του Ιράν, το ελικόπτερο εντοπίστηκε από τις ομάδες διάσωσης. Ωστόσο, η Ερυθρά Ημισέληνος που έστειλε διασώστες στην περιοχή διαψεύδει ότι το ελικόπτερο έχει εντοπιστεί. Επίσης, δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή η τύχη του Ιρανού προέδρου, ούτε ανακοινώθηκε η κατάσταση των άλλων επιβαινόντων, μεταξύ των οποίων και του επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας.

Νωρίτερα, Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι υπήρξε επαφή με έναν επιβάτη και ένα μέλος του πληρώματος του ελικοπτέρου του Ιρανού προέδρου. Ο ανταποκριτής του Sky News στη Μέση Ανατολή λέει ότι αυτό σηματοδοτεί μια «πραγματικά σημαντική εξέλιξη». «Υποδηλώνει ότι μπορεί να υπάρχουν επιζώντες και ίσως βρίσκονται αρκετά κοντά στο σημείο της συντριβής, «κάτι που και πάλι θα ήταν μια στιγμή ελπίδας», προσθέτει.

Το ελικόπτερο που μετέφερε τον Εμπραχίμ Ραϊσί και τον Ιρανό ΥΠΕΞ κατέπεσε καθώς διέσχιζε ορεινή περιοχή μέσα σε πυκνή ομίχλη. Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του ιρανικού στρατού διέταξε όλες οι δυνάμεις του στρατού και της επίλεκτης Φρουράς της Επανάστασης να χρησιμοποιηθούν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

«Είναι σκοτεινά και έχει αρχίσει να βρέχει, αλλά η έρευνα συνεχίζεται. Οι ομάδες διάσωσης έχουν φθάσει στην περιοχή... ωστόσο, η βροχή έχει δημιουργήσει λάσπη, δυσχεραίνοντας την έρευνα», μετέδωσε τοπικός ρεπόρτερ στην ιρανική κρατική τηλεόραση.

Ο Ραΐσι είχε μεταβεί σήμερα στα σύνορα του Αζερμπαϊτζάν για να εγκαινιάσει το φράγμα Κιζ-Καλεσί, το μεγαλύτερo κοινό έργο ύδρευσης μεταξύ του Iράν και του Αζερμπαϊτζάν, σύμφωνα με το ιρανικό ειδησεογραφικό δίκτυο Press TV. Οι έρευνες καθίστανται πολύ δύσκολες λόγω «δυσμενών καιρικών συνθηκών» μεταξύ των οποίων ομίχλη, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Αχμέντ Βαχίντι στην κρατική τηλεόραση.

Iran President Raisi was flying from a meeting with Ilham Aliyev in Tehran when the incident occurred.

Video footage shows the head of the Islamic Republic on board shortly before the helicopter made a hard landing in mountainous terrain due to foggy conditions. pic.twitter.com/ofWEP0cL2D

— Russian Market (@runews) May 19, 2024