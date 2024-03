Ισλανδία: Νέα έκρηξη του ηφαιστείου της χερσονήσου Ρέικιανες

Οι ισλανδικές αρχές προειδοποιούσαν εδώ και εβδομάδες ότι επίκειται η έκρηξη του ηφαιστείου που βρίσκεται νότια της πρωτεύουσας Ρέικιαβικ.

Το ηφαίστειο της χερσονήσου Ρέικιανες της Ισλανδίας εξερράγη για τέταρτη φορά από τον Δεκέμβριο, ανακοίνωσε η ισλανδική μετεωρολογική υπηρεσία, εκτοξεύοντας πύρινη λάβα στον αέρα.

Οι ισλανδικές αρχές προειδοποιούσαν εδώ και εβδομάδες ότι επίκειται η έκρηξη του ηφαιστείου που βρίσκεται νότια της πρωτεύουσας Ρέικιαβικ.

Είναι η έβδομη έκρηξη του ηφαιστείου από το 2021.

Η τελευταία έκρηξή του έγινε στις αρχές του Φεβρουαρίου και τότε η λάβα κατέστρεψε δρόμους και αγωγούς, αφήνοντας χωρίς θέρμανση 20.000 ανθρώπους. Κατά την έκρηξη του Ιανουαρίου η λάβα έκαψε σπίτια σε αλιευτική κωμόπολη.

Ανάμεσα στην ευρασιατική και την βορειοαμερικανική τεκτονική πλάκα, η Ισλανδία είναι σεισμογενές και ηφαιστειογενές έδαφος λόγω της κίνησης των δύο πλακών προς τις αντίθετες κατευθύνσεις.

A volcano in Iceland erupted for the fourth time since December, spewing smoke and bright-orange lava into the air. An aerial video shot by Iceland's Department of Civil Protection showed a long, glowing fissure streaking across the ground https://t.co/L8vPHODJ0G pic.twitter.com/pPfbLiX4JJ

— Reuters (@Reuters) March 17, 2024