Ισλανδία: Εξερράγη ξανά το ηφαίστειο Γκρίνταβικ στη χερσόνησο Ρεϊκιάνες

Ηφαίστειο στην χερσόνησο Ρεϊκιάνες, στη νοτιοδυτική Ισλανδία, εξερράγη σήμερα για δεύτερη φορά φέτος, ανακοίνωσε η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας. Πρόκειται για την έκτη έκρηξη του ηφαιστείου αυτού από το 2021. Βίντεο σε απευθείας μετάδοση από την περιοχή δείχνουν «συντριβάνια» λάβας να βγαίνουν από ρωγμές στο έδαφος.

My view from the ✈️ as we took off from #Reykjavik this morning. Incredible to see the power of nature like this. #Iceland #eruption #volcano 🌋 pic.twitter.com/vocMS9PuN1

«Προειδοποίηση: Άρχισε ηφαιστειακή έκρηξη βόρεια του Σιλινγκάρφελ», αναφέρει η μετεωρολογική υπηρεσία στον ιστότοπό της.

Το κέντρο spa με θερμές πηγές Blue Lagoon που βρίσκεται κοντά έκλεισε σήμερα, προσθέτει.

Η προηγούμενη έκρηξη του ηφαιστείου άρχισε στις 14 Ιανουαρίου και διήρκεσε περίπου δύο μέρες, με ποτάμια λάβας να φτάνουν στα περίχωρα της πόλης Γκρίνταβικ, της οποίας οι σχεδόν 4.000 κάτοικοι είχαν απομακρυνθεί από τις εστίες τους, τυλίγοντας στις φλόγες ορισμένα σπίτια.

Το όρος Σιλινγκάρφελ βρίσκεται βόρεια της Γκρίνταβικ, αλλά προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί αν η σημερινή έκρηξη του ηφαιστείου θα επηρεάσει την πόλη αυτή που δραστηριοποιείται στην αλιεία.

A volcano erupted in southwest Iceland for the second time this year, the country's meteorological office said, making it the sixth outbreak on the Reykjanes peninsula since 2021 https://t.co/1c3RQiHHA3

Οι αρχές της Ισλανδίας άρχισαν τον Νοέμβριο να σκάβουν αναχώματα που μπορούν να βοηθήσουν στην εκτροπή της ροής της λάβας μακριά από τα σπίτια και κρίσιμες υποδομές.

Μολονότι το επίπεδο της απειλής έχει υποβαθμιστεί από το σύστημα προειδοποίησης για εκρήξεις ηφαιστείων, οι τοπικές αρχές προειδοποίησαν για περαιτέρω εκρήξεις καθώς το έδαφος στην περιοχή συνέχισε να ανυψώνεται λόγω της υπόγειας συσσώρευσης μάγματος.

#UPDATE A volcano erupted on Iceland's Reykjanes peninsula on Thursday, the third to hit the area since December, authorities say.

Live video images show glowing lava oozing out of a fissure illuminating a plume of smoke rising up under the night sky.

"At 5:30 this morning… pic.twitter.com/HVCqkMeCU1

— AFP News Agency (@AFP) February 8, 2024