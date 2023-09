Έμφαση στους νέους επιμελητές από την Αrt Athina στο Ζάππειο Μέγαρο

Tα τριάντα χρόνια της ετοιμάζεται να γιορτάσει η μεγάλη έκθεση των γκαλερί, η Art Athina από τις 14-17 Σεπτεμβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο.

Ανανεωμένη με νέο επιτελείο η έκθεση θα φιλοξενήσει 67 χώρους τέχνης από την Ελλάδα και εννέα χώρες του εξωτερικού.

Η έκθεση οργανώνεται από μία ομάδα νέων επιμελητών που δίνει νέα πνοή και ματιά συνεχίζοντας τον διάλογό της με το κοινό των αιθουσών τέχνης.

Το κεντρικό εκθεσιακό πρόγραμμα διαθέτει τέσσερις βασικούς επιμελητικούς άξονες:

Τα projects όπου παρουσιάζονται διάφοροι ανεξάρτητοι χώροι τέχνης με την επιμέλεια της Ολυμπίας Τζώρτζη.

Συζητήσεις με την επιμέλεια της Δανάης Γιαννόγλου.

Το βίντεο με επιμελητή τον Άκη Κόκκινο και τέλος

Επιτελεστική τέχνη που επιμελείται ο Πάνος Γιαννικόπουλος.

Γενικός συντονιστής της έκθεσης είναι ο Αντώνης Κούρκουλος και σύμβουλος της καλλιτεχνικής διεύθυνσης η Μαρίνα Φωκίδη.

Το Insider.gr απεύθυνε στους επιμελητές το ερώτημα «Ποια είναι η άποψη που θα ακολουθήσατε στην οργάνωση του τομέα που αναλάβατε;» και οι επιμελητές μας απάντησαν.

Άκης Κόκκινος

Στην φετινή art athina έχω την χαρά να έχω αναλάβει την επιμέλεια του τομέα των video. Η ιδιαιτερότητα και πρόκληση του τομέα μου αφορά στον τρόπο παρουσίασης του. Μια μεγάλης κλίμακας οθόνη θα τοποθετηθεί στον δημόσιο χώρο απέναντι από το μέγαρο του Ζαππείου στο οποίο θα προβάλλονται τα επιλεχθέντα έργα. Αυτή η χωροταξική σύνθεση με έκανε να οραματιστώ την οθόνη ως ένα εφήμερο μνημείο, μια πύλη, στην οποία παραμελημένες κοινότητες θα μπορούσαν να λάβουν χώρο στην δημόσια σφαίρα και να αφηγηθούν τις ιστορίες τους. Τοποθετώντας το πρόγραμμα στην τρέχουσα κοινωνικο-πολιτική συνθήκη, με τη χαρακτηριστική αναζωπύρωση των ακροδεξιών κινημάτων στο ελληνικό κοινοβούλιο, το καταστροφικό ναυάγιο των προσφύγων και τους τραγικούς σεισμούς που συνέβησαν στην Τουρκία και τη Συρία νωρίτερα αυτή τη χρονιά, το πρόγραμμα με τίτλο I miss you more than I remember you καταπιάνεται με τις τρέχουσες γεωπολιτικές αγωνίες, τις αλληλοσυγκρουόμενες ιστορικές φαντασιώσεις και τις απολιθωμένες μνήμες, και προτείνει εναλλακτικές μορφές αλληλεγγύης, συγγένειας και οικειότητας πέρα από πολιτισμούς και σύνορα.

Προσκάλεσα, λοιπόν, καλλιτέχνες από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Τουρκία, την Παλαιστίνη και τον Λίβανο να παρουσιάσουν έργα κινούμενης εικόνας, ντοκιμαντέρ και ταινίες μυθοπλασίας, που διερευνούν τις πολύπλοκες σχέσεις μεταξύ της γης, των ευάλωτων κοινοτήτων και της επίσημης εκδοχής της ιστορίας στη νοτιοανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.

Δανάη Γιαννόγλου

Το πρόγραμμα ομιλιών της Art Athina έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει πεδίο ζυμώσεων και μεταβολισμού όχι μόνο σχετικά με τον τομέα της σύγχρονης τέχνης γενικότερα αλλά σχετικά και με την ίδια την εμπειρία της Φουάρ.

Για τη φετινή διοργάνωση επέλεξα τέσσερις άξονες που θεωρώ ότι χαρτογραφούν κατά κάποιον τρόπο το πεδίο των εικαστικών μέσα στην ελληνική σκηνή του σήμερα.

Ο ρόλος των θεσμών ως αναθέτες έργων και συνοδοιπόροι αυτών, αλλά και των εκδόσεων ως αυτόνομα αλλά και υποστηρικτικά καλλιτεχνικά αντικείμενα και αρχεία, αποτελούν σημεία συνεχούς αναδιαπραγμάτευσης που καθορίζουν ως έναν βαθμό τα δημιουργικά ρεύματα αλλά και την ιστορικοποίηση τους.

Παράλληλα, το νέο πεδίο που βρίσκει η τέχνη στους κόλπους του τομέα της φιλοξενίας καθώς και τα προγράμματα residencies / fellowships και το αποτύπωμα τους εντός και εκτός της χώρας διαμορφώνουν μια νέα καλλιτεχνική πραγματικότητα.

Στόχος μας είναι τα talks να λειτουργήσουν ως αφετηρίες και σταθμοί για περισσότερες συζητήσεις, περισσότερα συμπεράσματα και περισσότερες αναγνώσεις της εικαστικής σκηνής, της καλλιτεχνικής πραγματικότητας, της αγοράς της τέχνης αλλά και της ίδιας της Φουάρ.

Πάνος Γιαννικόπουλος

To πρόγραμμα περφόρμανς της Art Athina 2023 καταλαμβάνει ξανά τον φυσικό χώρο της έκθεσης, έπειτα από τα τελευταία χρόνια ψηφιακής διαμεσολάβησης.

Με ενσώματη παρουσία αλλά παράλληλα υβριδικά χαρακτηριστικά, με την τεχνολογία να γίνεται προέκταση του σώματος.

Ως επιμελητικούς άξονες έχουμε τα στοιχεία της επαφής, της έκπληξης και της αναταραχής, αποφεύγοντας μια σκληρά οριοθετημένη θεματική πλαισίωση. Οι σχέσεις σώματος, ήχου, κειμένου και κινούμενης εικόνας, θέσεων εντός και εκτός οθόνης, απασχολούν τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν και που επιλέχθηκαν μετά από μια διαδικασία ανοιχτού καλέσματος. Στόχος του προγράμματος είναι να δοθεί χώρος για να παρουσιαστούν τα κρίσιμα ζητήματα που έρχονται στην επιφάνεια μέσω του καλλιτεχνικού μέσου.

Ζητήματα που αφορούν σε κοινωνικές διεκδικήσεις, στον επανακαθορισμό του πολιτικού και το συν-αίσθημα, στο περιβάλλον και στον ορισμό του «φυσικού» ή του «ανθρώπινου», στην επιτελεστική κατασκευή της έμφυλης ταυτότητας, στην έννοια της ταυτότητας γενικά. Το πρόγραμμα εξελίσσεται πέρα από το κεντρικό περιστύλιο, στο αίθριο, στους εκθεσιακούς χώρους, αλλά και σε διάφορους χώρους που ενεργοποιούνται για πρώτη φορά όπως η αίθουσα συνεδριάσεων και τα δωμάτια μεταφραστών και ο λιγότερο ορατός προαύλιος χώρος στην πίσω μεριά του Ζαππείου Μεγάρου.

Ολυμπία Τζώρτζη

Επιμελητικός στόχος του παραλλήλου προγράμματος projects spaces είναι η ανάδειξη νέων μορφών των ανεξάρτητων χώρων του 2023. Προσεγγίζοντας αυτές τις πρωτοβουλίες ως τόπους που βασικός τους στόχος είναι η δημιουργία εναλλακτικών μοντέλων διαχείρισης εκθέσεων και εκθεσιακών χώρων, βασιζόμενοι στην ευελιξία και την ικανότητα προσπέλασης πολλαπλών εργασιών, προσπάθησα να δημιουργήσω άτυπα έναν χάρτη ξεφεύγοντας από τα στενά παραδοσιακά όρια για το ποια μορφή θα έπρεπε να ακολουθούν οι σημερινοί ανεξάρτητοι χώροι έκθεσης σύγχρονης τέχνης.

Κάποιοι χώροι λειτουργούν έχοντας προτεραιότητα ένα ερευνητικό ακαδημαϊκό πεδίο, κάποιοι σαν residencies είτε για καλλιτέχνες είτε για εκθέσεις άλλων επιμελητών, κάποιοι σαν εργαστήρια και κάποιοι σαν πρώιμες γκαλερί. Οι πρωτοβουλίες αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση με το παραδοσιακό μοντέλο έκθεσης, άλλα έρχονται να το πλαισιώσουν και να δουλέψουν παράλληλα μαζί του, κάνοντας το περιβάλλον της τέχνης κατά τι πιο περίπλοκο, άλλα ταυτόχρονα και πλουσιότερο.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, δημιουργήθηκε ένας ενδεικτικός πυρήνας από τους ακόλουθους χώρους με αλφαβητική σειρά: Alkinois, igni office, koraï space, MISC, OMS (One Minute Space), sealed earth, space52 and Thermia Project.

