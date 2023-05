Ολοκληρώθηκαν οι πολυεθνικές ασκήσεις «ΗΝΙΟΧΟΣ 23» και «ΩΡΙΩΝ 23»

Συμμετείχαν 22 χώρες με 3.900 στελέχη, 133 αεροσκάφη και ελικόπτερα, καθώς και 13 πολεμικά πλοία και σκάφη.

Είκοσι δύο χώρες με 3.900 στελέχη, 133 αεροσκάφη και ελικόπτερα, καθώς και 13 πολεμικά πλοία και σκάφη συμμετείχαν στις φετινές πολυεθνικές ασκήσεις «ΗΝΙΟΧΟΣ 23» και «ΩΡΙΩΝ 23», που ολοκληρώθηκαν χθες.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ: σκοπός των ασκήσεων ήταν η δημιουργία ενός άκρως ρεαλιστικού και διαρκώς μεταβαλλόμενου επιχειρησιακού περιβάλλοντος, εντός του οποίου οι συμμετέχουσες δυνάμεις κλήθηκαν να ανταποκριθούν σε ιδιαίτερα απαιτητικές διακλαδικές συνέργειες, για την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας, καθώς και για την επαύξηση της μαχητικής ικανότητας και αποτρεπτικής ικανότητάς τους.

Κατά τη διάρκεια της αεροπορικής Άσκησης «ΗΝΙΟΧΟΣ 23" που οργάνωσε το Κέντρο Αεροπορικής Τακτικής (ΚΕΑΤ) εκτελέσθηκαν για πρώτη φορά συνθετικές πτήσεις με τους τακτικούς εξομοιωτές της Μοίρας Επιχειρησιακής Συνθετικής Εκπαίδευσης (ΜΕΣΕ) που κατασκευάσθηκαν εξ ολοκλήρου από το προσωπικό του.

Επίσης εκτελέσθηκαν :

- Στρατηγικές αεροπορικές επιχειρήσεις (Strategic Air Operations),

- Επιθετικές αεροπορικές επιχειρήσεις (Offensive Counter Air - OCA),

- Αμυντικές αεροπορικές επιχειρήσεις (Defensive Counter Air - DCA),

- Επιχειρήσεις αεροπορικών δυνάμεων επ' Ωφελεία χερσαίων και θαλάσσιων επιχειρήσεων - Air Power Contribution to Counter-Land Operations (APCLO) and Air Power Contribution to Maritime Operations (APCMO),

- Αποστολές αναγνώρισης (RECCE) και έρευνας και διάσωσης Μάχης (Combat Search and Rescue - CSAR),

- Αποστολές προστασίας υψηλής αξίας ιπτάμενων μέσων - High Value Airborne Asset (HVAA) και

- Αποστολές κατά χρονικά ευαίσθητων στόχων (Time Sensitive Targeting - TST).

Κατά τη διάρκεια της άσκησης δυνάμεων ειδικών επιχειρήσεων «ΩΡΙΩΝ 23» που οργάνωσε η διοίκηση Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ εκτελέσθηκαν ημέρα και νύχτα :

- Επιχειρήσεις σε αμφίβιο περιβάλλον (Over the Beach - OTB),

- Επιχειρήσεις νηοψίας (Visit Board Search and Seizure - VBSS),

- Επιχειρήσεις επιτήρησης - αναγνώρισης, καθώς και πληροφοριακές επιχειρήσεις (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance - ISR),

- Διείσδυση σε εχθρική περιοχή με εκτέλεση αλμάτων ελεύθερης πτώσης (Military Free Fall - MFF) και στατικού ιμάντα (Static Line),

- Ρίψη προσωπικού και μέσων από ελικόπτερο με την μέθοδο HELOCASTING,

- Βολές μάχης ταχείας αντίδρασης (ΒΜΤΑ) - αμεσης αντίδρασης (Close Quarter Combat - CQC) καθώς και τεχνικές και τακτικές ελευθέρου σκοπευτή (Sniping) και ομάδων SOF (ειδικών δυνάμεων) (Techniques - Tactics and Procedures - TTP),

- Εξουδετέρωση αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών (Counter Improvised Explosive Devices - C-IED) και

- Παροχή Α΄ βοηθειών πεδίου μάχης (Tactical Combat Casualty Care - TCCC).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ