Στρατηγική συνεργασία μεταξύ IAB Hellas & Knowcrunch

Ο Interactive Advertising Bureau Hellas, o παγκόσμιος φορέας για την interactive διαφήμιση και η Knowcrunch ένας διεθνής φορέας εκπαίδευσης στο digital marketing ανακοινώνουν μία στρατηγική συνεργασία για τη δημιουργία του IAB digital marketing academy powered by Knowcrunch και την υποστήριξη του IAB Hellas σε επιλεγμένα e-learning digital marketing courses της Knowcrunch.

Τα IAB digital marketing academies powered by Knowcrunch

Τα digital marketing academies είναι εκπαιδευτικά courses που θα παρέχει ο IAB Hellas σε μέλη του ή στο ευρύτερο κοινό, συνδυάζοντας το διεθνές knowhow σε θέματα εκπαίδευσης στις ανάγκες των μελών του IAB Hellas. Θα απευθύνονται σε επιχειρήσεις, brands και agencies που θέλουν να εκπαιδευτούν στο digital marketing, ώστε να μπορέσουν να αναβαθμίσουν το digital footprint της επιχείρησής τους. Οι εκπαιδεύσεις αυτές θα ξεκινήσουν να παρέχονται από τον IAB Hellas σύντομα.

Τα e-learning courses που θα παρέχουν η Κnowcrunch και ο IAB Hellas

Στα πλαίσια αυτής της στρατηγικής συνεργασίας ο IAB Hellas θα στηρίζει και θα προωθεί Ητα ήδη υπάρχοντα και βραβευμένα e-learning courses της Knowcrunch πάνω σε διαφορετικά platforms διαφήμισης, προσφέροντας ειδικά κίνητρα στα μέλη του.

Συγκεκριμένα τα:

Αυτή η συνεργασία επικυρώνει τα ήδη γνωστά και πρακτικά courses της Knowcrunch ως τις καλύτερες επιλογές για την εκπαίδευση πάνω στο digital advertising.

Ποιος είναι ο IAB;

Ο ΙΑΒ Hellas (Οργανισμός Διαδραστικής Επικοινωνίας) αποτελεί μέρος ενός παγκόσμιου δικτύου που έχει καθιερωθεί ως το αρμόδιο για τη διάδοση και υιοθέτηση της ψηφιακής πλατφόρμας στο χώρο της εμπορικής επικοινωνίας, με το οποίο μοιράζεται γνώση και εμπειρία, και είναι ενεργό μέλος του IAB Europe. Η Έλενα Τσακιρίδου, Γενική Διευθύντρια του IAB Hellas δήλωσε για την συνεργασία: “Η εκπαίδευση είναι ένας στρατηγικός πυλώνας του IAB διεθνώς και η συνεργασία με τη Knowcrunch αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη της σε τοπικό επίπεδο. Στόχος του ΙΑΒ Ηellas είναι να συνδυάσει το διεθνές Know How που υπάρχει από τον IAB Europe στον τομέα της εκπαίδευσης με την εμπειρία των digital experts του Οργανισμού, προσφέροντας αναβαθμισμένη γνώση προσαρμοσμένη στις ανάγκες της Ελληνικής αγοράς. To IAB Digital Marketing Academy θα παρέχει training courses επιλεγμένης θεματολογίας, ειδικά διαμορφωμένα για εταιρίες, καθώς και κάποια courses γενικού ενδιαφέροντος που θα προσφέρονται online και on demand.”

Ποια είναι η Knowcrunch;

Η Knowcrunch είναι ένας διεθνής οργανισμός που παρέχει υψηλού επιπέδου in-class, e-learning & corporate training courses με έμφαση σε θέματα business, marketing & digital marketing. Ο Τόλης Αϊβαλής, CEO της Knowcrunch, δήλωσε για την συνεργασία: “Είναι μεγάλη τιμή που ένας τόσο σοβαρός παγκόσμιος φορέας επέλεξε την Knowcrunch για την παροχή της εκπαίδευσής του στην Ελλάδα.»