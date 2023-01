Ο Μπολτ, οκτώ φορές χρυσός Ολυμπιονίκης, θεωρείται ο ταχύτερος άνθρωπος στον κόσμο, κατέχοντας παγκόσμια ρεκόρ στα 100 και 200 μέτρα.

Ο Γιουσέιν Μπολτ σοκαρίστηκε όταν ανακάλυψε ότι του λείπουν 12 εκατομμύρια δολάρια από έναν λογαριασμό που είχε στην επενδυτική εταιρεία Stocks and Securities με έδρα το Κίνγκστον.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, Λίντον Π. Γκόρντον, ο οκτώ φορές χρυσός Ολυμπιονίκης που θεωρείται ο ταχύτερος άνθρωπος στον κόσμο, κατέχοντας παγκόσμια ρεκόρ στα 100 μέτρα και στα 200 μέτρα, ενημερώθηκε ότι είχαν απομείνει μόνο περίπου 12.000 δολάρια στον λογαριασμό του, που προορίζονταν για τη συνταξιοδότησή του και ήταν οικονομίες μίας ζωής.

«Είναι δυσάρεστα νέα για οποιονδήποτε. Και σίγουρα στην περίπτωση του κ. Μπολ», ο οποίος δημιούργησε αυτόν τον λογαριασμό από το μηδέν, όπως υπογράμμισε ο κ. Μπόλτον.

Η Επιτροπή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Τζαμάικα δήλωσε την Τρίτη ότι εγκατέστησε τον δικό της προσωρινό διαχειριστή στην SSL, μετά από αναφορές για καταγγελίες περί απάτης που είχαν οδηγήσει νωρίτερα την Επιτροπή να θέσει την τράπεζα υπό ενισχυμένη εποπτεία.

Ο Γκόρντον δήλωσε ότι οι ρυθμιστικές αρχές δεν έχουν επικοινωνήσει με τον ίδιο ή τον πελάτη του. Εάν ο Μπολτ δεν δει τα χρήματα να επιστρέφονται εντός οκτώ ημερών, ο Γκόρντον δήλωσε ότι σκοπεύει να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο του Κίνγκστον.

Τη Δευτέρα, ο άνθρωπος - αστραπή πραγματοποίησε μία ανάρτηση στο Twitter που έγραφε: «Η ιστορία του κακού… Ποια είναι η ρίζα;… ΧΡΗΜΑ».

“In a World of Lies….Where is the Truth?

The History Evil….What is the Root?…MONEY #CrypticWorld pic.twitter.com/vhN0PfKFKz

— Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) January 16, 2023