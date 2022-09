Μηταράκης: Παρουσίασε το πρόγραμμα REACTION που χρησιμοποιεί και drones

Η Ελλάδα πρωτοπορεί στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης για τη φύλαξη των συνόρων, τονίζει ο υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου.

Την Ειδική Δράση REACTION “Real-time Artificial Intelligence for Borders Surveillance via RPAS data analytics to support Law Enforcement Agencies”, που ενσωματώνει καινοτόμους αλγορίθμους για την επιτήρηση των συνόρων παρουσίασε το πρωί ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης στο περίπτερο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στην 86η ΔΕΘ.

"Η Ελλάδα", είπε ο υπουργός, "πρωτοπορεί στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης για τη φύλαξη των συνόρων ενώ εγκρίθηκε, μετά από μια ανταγωνιστική διαδικασία, ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης 3,7 εκατομμυρίων ευρώ για την Ελλάδα".

"Μιλάμε για μη επανδρωμένα οχήματα drones τα οποία όμως με αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούν να επιτηρούν είτε μόνα τους είτε σε σμήνος δύσβατες περιοχές , να αναλύουν πληροφορίες και να βρίσκουν απειλές στα σύνορα. Όχι μόνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για θέματα μετανάστευσης αλλά και για άλλες ανάγκες όπως η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και η έρευνα και διάσωση" συμπλήρωσε.

Όπως αναφέρθηκε στην εκδήλωση, το REACTIOΝ, στοχεύει να επιδείξει μια πλήρως λειτουργική, επόμενης γενιάς, ολιστική πλατφόρμα επιτήρησης συνόρων, παρέχοντας επίγνωση της κατάστασης σε πραγματικό χρόνο από τις απομακρυσμένες περιοχές ως αποτελεσματικό μέσο για τον έγκαιρο εντοπισμό και αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων κάνοντας χρήση πολλαπλών εναέριων οχημάτων, του σχετικού επιχειρησιακού εξοπλισμού και καινοτόμων τεχνολογιών ανίχνευσης. Μέσω του REACTION τα σύνορα θα εξοπλιστούν με μη επανδρωμένα αεροσκάφη ικανά για αυτοματοποιημένη κάλυψη κοντινών και δύσβατων περιοχών αλλά και με δυνατότητες κάλυψης εκατοντάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων κάνοντας χρήση εξελιγμένων αλγορίθμων για την οπτική αναγνώριση αντικειμένων ενδιαφέροντος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ