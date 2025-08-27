Ειδήσεις | Διεθνή

Ρωσία: Παρατείνει την ισχύ της απαγόρευσης στις εξαγωγές βενζίνης

Οι περιορισμοί θα αρθούν από την 1η Οκτωβρίου για τους παραγωγούς καυσίμων, ενώ για τους μη παραγωγούς θα παραμείνουν σε ισχύ έως την 31η Οκτωβρίου.

Η ρωσική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι παρατείνει την απαγόρευση στις εξαγωγές βενζίνης έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Οι περιορισμοί θα αρθούν από την 1η Οκτωβρίου για τους παραγωγούς καυσίμων, ενώ για τους μη παραγωγούς θα παραμείνουν σε ισχύ έως την 31η Οκτωβρίου.

Η Ρωσία αντιμετωπίζει ελλείψεις σε βενζίνη σε ορισμένες περιοχές μετά την σειρά ουκρανικών επιθέσεων σε διυλιστήρια σε μια περίοδο αυξημένης εποχιακής ζήτησης καυσίμων από αγρότες και αυτοκινητιστές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

