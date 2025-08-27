Cambricon: Άλμα 4000% στα έσοδα και έξτρα κεφαλαιοποίηση 40 δισ. δολ. για την ανταγωνίστρια της Nvidia

Η κινεζική εταιρεία ημιαγωγών Cambricon κατέγραψε κέρδη-ρεκόρ στο πρώτο εξάμηνο του έτους, γεγονός που δείχνει ότι οι ανταγωνιστές της αμερικανικής Nvidia κερδίζουν έδαφος, καθώς το Πεκίνο επιδιώκει να ενισχύσει τη δική του βιομηχανία.

Η Cambricon ανήκει σε έναν ολοένα και αυξανόμενο αριθμό κινεζικών εταιρειών που επιδιώκουν να αποτελέσουν εναλλακτική λύση στον αμερικανικό κολοσσό Nvidia, όσον αφορά την παροχή μικροκυκλωμάτων απαραίτητων για την εκπαίδευση και λειτουργία εφαρμογών και μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Στο πρώτο εξάμηνο του έτους, η Cambricon ανακοίνωσε ότι τα έσοδά της αυξήθηκαν πάνω από 4.000% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 2,88 δισ. γουάν (402,7 εκατ. δολάρια), ενώ τα καθαρά κέρδη κατέγραψαν ρεκόρ 1,04 δισ. γουάν. Ωστόσο, τα μεγέθη αυτά παραμένουν μικρά σε σύγκριση με της Nvidia, η οποία εμφάνισε έσοδα 44 δισ. δολαρίων στο τρίμηνο Φεβρουαρίου–Απριλίου. Ο αμερικανικός κολοσσός αναμένεται να ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου αργότερα σήμερα.

Παρόλα αυτά, η εκρηκτική αύξηση των εσόδων της Cambricon αναδεικνύει την προσπάθεια κινεζικών εταιρειών τεχνολογίας να βρουν εναλλακτικές απέναντι στη Nvidia, καθώς παραμένει ο κίνδυνος να αποκλειστούν από την πρόσβαση σε αμερικανική τεχνολογία.

Νωρίτερα φέτος, η Nvidia βρήκε μπλόκο στην προσπάθειά της να πουλήσει το περιορισμένων δυνατοτήτων τσιπ H20 στην Κίνα. Έκτοτε, της επιτράπηκε να συνεχίσει τις εξαγωγές, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποδίδει 15% των εσόδων από τις πωλήσεις στην Κίνα στην αμερικανική κυβέρνηση.

Την ίδια στιγμή, αναφέρεται ότι το Πεκίνο αποθαρρύνει τις εγχώριες επιχειρήσεις από την αγορά των τσιπ H20 της Nvidia.

Οι κινεζικοί τεχνολογικοί κολοσσοί χρησιμοποιούν τόσο εγχώρια τσιπ όσο και το hardware της Nvidia που έχουν καταφέρει να προμηθευτούν, κάτι που ευνοεί εταιρείες όπως η Cambricon.

Οι μετοχές της Cambricon έχουν υπερδιπλασιαστεί φέτος, προσθέτοντας πάνω από 40 δισ. δολάρια στην κεφαλαιοποίησή της, σύμφωνα με στοιχεία της S&P Capital IQ. Η συνολική αξία της εταιρείας ανέρχεται περίπου στα 80 δισ. δολάρια.

Η δύναμη της Nvidia δεν περιορίζεται μόνο στο hardware της αλλά και στο λογισμικό της, το οποίο οι προγραμματιστές έχουν συνηθίσει να χρησιμοποιούν. Η Cambricon δήλωσε την Τετάρτη ότι βελτιώνει και αυτή το λογισμικό της, ενώ εργάζεται παράλληλα στην ανάπτυξη hardware επόμενης γενιάς.