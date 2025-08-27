Οριακή πτώση για τον χρυσό καθώς ενισχύεται το δολάριο - Στο επίκεντρο ο PCE

Ο. χρυσός στην αγορά spot υποχώρησε κατά 0,1%. Ωστόσο, τα futures του χρυσού ενισχύθηκαν 0,2%.

Ελαφρά πτώση σημείωσαν οι τιμές του χρυσού την Τετάρτη, καθώς το δολάριο ενισχύθηκε, με τις απώλειες να περιορίζονται αφού οι επενδυτές αναζήτησαν καταφύγιο στο πολύτιμο μετάλο εν μέσω της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας γύρω από την ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να απομακρύνει την Λίζα Κουκ από τη θέση της. Σημειώνεται ότι η Λίζα Κουκ, σύμφωνα με ανακοίνωση του δικηγόρου της, θα προσφύγει νομικά κατά της απόφασης του Τραμπ.

Συγκεκριμένα, ο χρυσός στην αγορά spot υποχώρησε κατά 0,1% στα 3.388,15 δολάρια ανά ουγγιά. Ωστόσο, τα futures του χρυσού ενισχύθηκαν 0,2% στα 3.438,30 δολάρια ανά ουγγιά. Το δολάριο κέρδισε 0,2%.

Την Τρίτη ο χρυσός ανήλθε σε υψηλό άνω των δύο εβδομάδων. Ειδικότερα, ο χρυσός στην αγορά spot σημείωσε άνοδο 0,5% στα 3.382,19 δολάρια ανά ουγγιά, στο υψηλότερο επίπεδό του από την 11η Αυγούστου. Τα futures του χρυσού ενισχύθηκαν 0,5% στα 3.382,19 δολάρια ανά ουγγιά.

Οι επενδυτές αναμένουν τώρα τα στοιχεία για τον PCE των ΗΠΑ -τον «αγαπημένο» δείκτη της Federal Reserve για τον πληθωρισμό- και το αμερικανικό ΑΕΠ για τυχόν ενδείξεις σχετικά με την πορεία των επιτοκίων. Οι οικονομολόγοι που ρωτήθηκαν από το Reuters εκτιμούν ότι ο δείκτης τιμών PCE θα αυξηθεί κατά 2,6% τον Ιούλιο, αντίστοιχα με την αύξηση του Ιουνίου.

Σύμφωνα με το CME FedWatch Tool, οι αγορές πιθανολογούν επί του παρόντος με άνω του 87% το ενδεχόμενο η Fed να προβεί σε μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στην συνεδρίασή της τον επόμενο μήνα.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι υποχώρησε 0,3% στα 38,47 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ η πλατίνα έχασε 0,3% στα 1.344,20 δολάρια. Το παλλάδιο κατέγραψε πτώση 0,6% και διαμορφώθηκε στα 1.087,10 δολάρια.