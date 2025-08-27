Σιτάρι: Σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση σε διάστημα 3 εβδομάδων

Τη μεγαλύτερη πτώση σε διάστημα τριών εβδομάδων σημείωσαν τα συμβόλαια σιταριού στο Σικάγο, καθώς οι βελτιωμένες προοπτικές παραγωγής παγκοσμίως πίεσαν την αγορά, παρά τα σημάδια υγιούς ζήτησης.

Η συμβουλευτική εταιρεία IKAR αναθεώρησε φέτος ανοδικά τις εκτιμήσεις της για την παραγωγή της Ρωσίας, ενός από τους κορυφαίους εξαγωγείς, καθώς η συγκομιδή πλησιάζει στο τέλος της, ενώ οι βροχοπτώσεις στην Αυστραλία ενίσχυσαν τις προβλέψεις για τις καλλιέργειες εκεί. Στην ίδια κατεύθυνση, ο Διεθνής Οργανισμός Σιτηρών ανέβασε τις εκτιμήσεις του για την παγκόσμια παραγωγή 2025-26 σε πρόσφατη έκθεσή του.

«Υπάρχει μεγάλη διαθεσιμότητα σιταριού σε άλλες περιοχές του κόσμου για αγορά», δήλωσε ο Randy Place, ανώτερος αναλυτής σιτηρών της Hightower Report. «Η ζήτησή μας εδώ είναι καλή, αλλά χρειάζεται να είναι καλύτερη για να αντισταθμίσει την υψηλή παγκόσμια προσφορά».

Η τιμή του συμβολαίου παραδόσεως Δεκεμβρίου υποχώρησε έως και 1,5% την Τετάρτη στο Σικάγο, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση για το πιο ενεργό συμβόλαιο από τις 5 Αυγούστου.

Παράλληλα, οι ευεργετικές βροχοπτώσεις στις νότιες πεδιάδες των ΗΠΑ πριν από την περίοδο σποράς πίεσαν και το σιτάρι του Kansas City, που επίσης υποχώρησε έως και 1,5%, φτάνοντας σε νέα χαμηλά συμβολαίου την Τετάρτη.