Κυρανάκης: Σταδιακή κατάργηση των τρόλεϊ και 24ωρο Μετρό τα Σάββατα από 13 Σεπτεμβρίου

Τη σταδιακή κατάργηση των τρόλεϊ σε Αθήνα και Πειραιά ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Όπως σημείωσε, η διαδικασία θα γίνει σε δύο φάσεις: η πρώτη αφορά το ξήλωμα καλωδίων και στύλων, ενώ η δεύτερη την αντικατάσταση των οχημάτων με ηλεκτρικά λεωφορεία. «Το κόστος των τρόλεϊ συγκριτικά με τα ηλεκτρικά λεωφορεία είναι διπλάσιο», τόνισε.

Τα 100 νεότερα τρόλεϊ θα παραμείνουν προσωρινά σε μεγάλες αρτηρίες, όπως η Συγγρού και η Κηφισίας, όπου θα αυξηθούν τα δρομολόγια. Παράλληλα, προανήγγειλε νέες διαβάσεις με μπάρες, ενώ πολλές ισόπεδες διασταυρώσεις θα γίνουν ανισόπεδες.

Σε ερώτηση για ενδεχόμενες απολύσεις εργαζομένων στον ΟΣΕ, ο κ. Κυρανάκης σημείωσε ότι ήδη έχουν απολυθεί όσοι δεν βρίσκονταν σε ενεργές διαβάσεις, τόσο από τον ΟΣΕ όσο και από αναδόχους εταιρείες. Παράλληλα, τόνισε ότι όλοι οι εργαζόμενοι στα τρόλεϊ θα απορροφηθούν στον ΟΣΥ.

Νέος ΚΟΚ και έλεγχοι

Αναφορικά με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ο αναπληρωτής υπουργός υπογράμμισε ότι οι έλεγχοι έχουν ενταθεί. «Όλο το καλοκαίρι πραγματοποιήθηκε μεγάλη εκστρατεία για τη χρήση κράνους», σημείωσε, προσθέτοντας ότι τα αποτελέσματα θα φανούν σύντομα.

Για τις τιμές των εισιτηρίων, διαβεβαίωσε ότι δεν προβλέπεται αύξηση, ενώ θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι για εισιτηριοδιαφυγή.

24ωρη λειτουργία Μετρό και λεωφορειακών γραμμών

Από τις 13 Σεπτεμβρίου, το Μετρό θα λειτουργεί 24 ώρες κάθε Σάββατο, ενώ ανάλογη θα είναι η λειτουργία ορισμένων λεωφορειακών γραμμών και του Τραμ τους πιο πολυσύχναστους μήνες. Ο κ. Κυρανάκης ευχαρίστησε τους υπαλλήλους και επισήμανε ότι θα υπάρξει οικονομική επιβράβευση για τα νυχτερινά δρομολόγια.

Σιδηροδρομικά έργα και ασφάλεια

Στόχος του υπουργείου είναι μέχρι τον Αύγουστο του 2026 να ολοκληρωθεί η διπλή γραμμή με όλα τα συστήματα ασφαλείας για τη σύνδεση Αθήνας – Θεσσαλονίκης. Τα έργα στη Θεσσαλία προχωρούν κανονικά και σε 11 μήνες το κομμάτι που επλήγη από την κακοκαιρία «Daniel» θα λειτουργεί ξανά.

Ο κ. Κυρανάκης επισήμανε ότι προτεραιότητα του νέου ΟΣΕ είναι η ασφάλεια. Στα τέλη Ιουλίου εγκαταστάθηκε το νέο σύστημα ακριβούς γεωεντοπισμού, το οποίο, όπως τόνισε, θα αποτρέψει «τυφλά τρένα», ώστε να μην επαναληφθεί η τραγωδία των Τεμπών. Παράλληλα, σημείωσε ότι ο ανθρώπινος παράγοντας παραμένει κρίσιμος. Επίσης, εγκαταστάθηκε σύστημα ασφαλούς πέδησης στα τρένα, ενισχύοντας την ασφάλεια των δρομολογίων.

Πολιτικές εξελίξεις

Σε ερώτηση για τον Αλέξη Τσίπρα, εκτίμησε ότι θα δημιουργήσει νέο κόμμα, το οποίο «θα είναι μια καλή ευκαιρία να μετρηθούμε ξανά». Σχετικά με αλλαγές στον εκλογικό νόμο, υπογράμμισε ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός τις έχει διαψεύσει.