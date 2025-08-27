Πολιτική | Διεθνή

Ουκρανοί αξιωματούχοι επισκέφθηκαν το Ριάντ για την ειρήνη στην Ουκρανία - Στις ΗΠΑ εντός της εβδομάδας

Ο Γερμάκ έγραψε σε ανάρτηση του στην εφαρμογή Telegram ότι είχαν συναντήσεις με τον υπουργό Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας και τον σύμβουλο επί θεμάτων εθνικής ασφαλείας.

Ο προσωπάρχης του γραφείου του Ουκρανού προέδρου Άντριι Γερμάκ δήλωσε σήμερα ότι επισκέφθηκε το Ριάντ μαζί με τον γραμματέα του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ουκρανίας Ρουστέμ Ουμέροφ για να συζητήσουν τρόπους που θα οδηγήσουν στην ειρήνη στην Ουκρανία, όπως και τη συμμετοχή της Σαουδικής Αραβίας σε αυτήν τη διαδικασία.

Ο Γερμάκ έγραψε σε ανάρτηση του στην εφαρμογή Telegram ότι είχαν συναντήσεις με τον υπουργό Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας και τον σύμβουλο επί θεμάτων εθνικής ασφαλείας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει την Τρίτη ότι η Τουρκία, οι χώρες του Κόλπου και ευρωπαϊκές χώρες μπορούν να φιλοξενήσουν τις συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Στις ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα όπου θα έχουν συνομιλίες με τον Γουίτκοφ

Ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία Στιβ Γουίτκοφ θα συναντηθεί εντός της εβδομάδος με ουκρανική αντιπροσωπεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Bloomberg.

Στην ουκρανική αντιπροσωπεία θα συμμετέχουν ο προσωπάρχης του γραφείου του Ουκρανού προέδρου Άντριι Γερμάκ και ο Γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Ουκρανίας Ρουστέμ Ουμέροφ.

Η ημερήσια διάταξη της επίσκεψης θα επικεντρωθεί στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία και τη μελλοντική διμερή συνάντηση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, διευκρίνισε η ίδια πηγή

Για το ότι «αυτή την εβδομάδα» θα συναντηθεί στη Νέα Υόρκη με τους «Ουκρανούς» μίλησε και ο ίδιος ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ σε συνέντευξη του στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

