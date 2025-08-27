Δεύτερη διαδοχική μέρα απωλειών για το πετρέλαιο

Το αργό τύπου Brent έχασε 1,23%. Το West Texas Intermediate (WTI) υποχώρησε 1,42%.

Απώλειες; κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου για δεύτερη διαδοχική ημέρα λόγω της μεγαλύτερης από το αναμενόμενο πτώσης των αποθεμάτων αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ και της πιθανής επίδρασης των νέων αμερικανικών δασμών στην Ινδία.

Οι επιπρόσθετοι τελωνειακοί δασμοί των ΗΠΑ σε προϊόντα της Ινδίας, που ανέρχονταν στο 25% στην αρχή του τρέχοντα μήνα, αυξήθηκαν από σήμερα στο 50%, εν είδει τιμωρίας από την κυβέρνηση του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε βάρος αυτής του ομοσπονδιακού πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι επειδή ο ασιατικός γίγαντας συνεχίζει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία.

Η Ινδία συγκαταλέγεται στους κυριότερους αγοραστές ρωσικού αργού, όπως και η Κίνα· ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγορεί το Νέο Δελχί πως βοηθά έτσι τη Μόσχα να χρηματοδοτεί τον πόλεμο που διεξάγει στην Ουκρανία.

Υπό αυτό το πρίσμα, το αργό τύπου Brent έχασε 0,83 δολάρια ή 1,23% στα 68,05 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το West Texas Intermediate (WTI) υποχώρησε 0,90 δολάρια ή 1,42% στα 64,15 δολάρια. Και τα δύο συμβόλαια σημείωσαν πτώση άνω του 2% την Τρίτη.

Τα αποθέματα αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 2,4 εκατομμύρια βαρέλια, στα 418,3 εκατομμύρια βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ενέργειας των ΗΠΑ, σε σύγκριση με τις προβλέψεις των αναλυτών σε δημοσκόπηση του Reuters για μείωση 1,9 εκατομμυρίων βαρελιών.

Τα αποθέματα βενζίνης στις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 1,2 εκατομμύρια βαρέλια, σε σύγκριση με τις προσδοκίες για μείωση 2,2 εκατομμυρίων βαρελιών. Τα αποθέματα αποσταγμάτων, τα οποία περιλαμβάνουν ντίζελ και πετρέλαιο θέρμανσης, μειώθηκαν κατά 1,8 εκατομμύρια βαρέλια, σε σύγκριση με τις προσδοκίες για αύξηση 885.000 βαρελιών, σύμφωνα με τα στοιχεία της EIA.