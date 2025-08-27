Nvidia: «Εκτοξεύτηκαν» 59% τα κέρδη β' τριμήνου στα 26,42 δισ. δολάρια - Άλμα 56% στα data centers

Η δραστηριότητα του τεχνολογικού κολοσσού στα data centers παραμένει ισχυρή, καθώς σημείωσε άνοδο 56% στα 41,1 δισ. δολάρια σε ετήσια βάση.

Υψηλότερα των εκτιμήσεων έσοδα κατέγραψε η Nvidia για το β' τρίμηνο, αγγίζοντας τα 46,74 δισ. δολάρια με «άλμα» 56%, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών που έκαναν λόγο για 46,06 δισ. δολάρια.

Παράλληλα επιβεβαιώθηκε πως η δραστηριότητα του τεχνολογικού κολοσσού στα data centers παραμένει ισχυρή, καθώς σημείωσε άνοδο 56% στα 41,1 δισ. δολάρια σε ετήσια βάση.

Ειδικότερα, τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν στα 1,05 δολάρια, έναντι των εκτιμήσεων των αναλυτών για 1,01 δολάρια ανά μετοχή.

Τα καθαρά κέρδη «εκτοξεύτηκαν» κατά 59% σε 26,42 δισ. δολάρια ή 1,05 δολάρια ανά μετοχή, από 16,6 δισ. δολάρια ή 67 σεντς ανά μετοχή ένα χρόνο νωρίτερα.

Ισχυρή ήταν και η επίδοση του τμήματος gaming, με άνοδο 49% στα 4,3 δισ. δολάρια. Υπενθυμίζεται ότι η Nvidia κατασκεύαζε κυρίως τσιπ για παιχνίδια πριν τα προϊόντα της γίνουν απαραίτητα για την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο κολοσσός κατασκευής ημιαγωγών, του οποίου η κεφαλαιοποίηση ξεπερνά τα 4 δισ. δολάρια και αποτελεί ήδη την πολυτιμότερη εταιρεία στον κόσμο, θεωρείται «βαρόμετρο» για τις αγορές ως προς την αξιολόγηση της πορείας του τεχνολογικού κλάδου και του μέλλοντος της τεχνητής νοημοσύνης.

Η εταιρεία κατασκευής τσιπ έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες για τα κέρδη της στις 11 από τις 12 τελευταίες τριμηνιαίες εκθέσεις, παρόλο που η μετοχή της είχε αρνητική αντίδραση μετά την ανακοίνωση των κερδών τέσσερις από αυτές τις φορές, σύμφωνα με την FactSet.

Η Nvidia ανακοίνωσε πως αναμένει πωλήσεις ύψους 54 δισ. δολαρίων για το γ' τρίμηνο, με απόκλιση συν-πλην 2% (αν και το ποσοστό αυτό δεν περιλαμβάνει τυχόν αποστολές H20 προς την Κίνα), υψηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 53,1 δισ. δολάρια.