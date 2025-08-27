Πολιτική | Ελλάδα

Στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη ο Κ. Μητσοτάκης ενόψει της ΔΕΘ

Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού για αύριο, Πέμπτη 28/08/2025.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Πέμπτη, θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη, όπου, εν όψει της ΔΕΘ, θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με Πρυτάνεις δημόσιων πανεπιστημίων, παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της βόρειας Ελλάδας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των επαφών του, ο Πρωθυπουργός στις 11:30 θα παραστεί και θα μιλήσει σε εκδήλωση για την παρουσίαση των έργων στη Θεσσαλονίκη, που θα φιλοξενηθεί στο Μέγαρο Μουσικής.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί, επίσης, με βουλευτές Α' Θεσσαλονίκης, Β' Θεσσαλονίκης και Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας.

