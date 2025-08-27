ΕΕ: Εξετάζει δευτερογενείς κυρώσεις για να σταματήσει την «πολεμική μηχανή» της Ρωσίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει στο τραπέζι το ενδεχόμενο δευτερογενών κυρώσεων σε τρίτες χώρες που βοηθούν τη Μόσχα να παρακάμπτει τα υφιστάμενα περιοριστικά μέτρα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει στο τραπέζι το ενδεχόμενο δευτερογενών κυρώσεων σε τρίτες χώρες που βοηθούν τη Μόσχα να παρακάμπτει τα υφιστάμενα περιοριστικά μέτρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Βρυξέλλες προχωρούν στην προετοιμασία του 19ου πακέτου κυρώσεων, το οποίο αναμένεται να εστιάσει αρχικά στους Ρώσους που κατηγορούνται για απαγωγές Ουκρανών παιδιών -ζήτημα που είχε συζητηθεί έντονα και με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ θα συνεδριάσουν αυτήν την εβδομάδα στην Κοπεγχάγη, με την ατζέντα να περιλαμβάνει μια σειρά από επιλογές. Στο επίκεντρο βρίσκεται το «εργαλείο κατά της παράκαμψης», που εγκρίθηκε το 2023 αλλά δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη. Το μέτρο αυτό επιτρέπει την απαγόρευση εξαγωγών και μεταφοράς συγκεκριμένων αγαθών σε τρίτες χώρες που θεωρείται ότι διευκολύνουν τη Ρωσία να σπάει το καθεστώς κυρώσεων.

Διαβάστε επίσης: Η ΕΕ θα προτείνει άρση δασμών στις ΗΠΑ για να ικανοποιήσει τον Τραμπ

Παράλληλα, η ΕΕ εξετάζει πρόσθετα μέτρα στους τομείς του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, αλλά και νέους περιορισμούς στις εμπορικές συναλλαγές με ρωσικά προϊόντα. Οι συζητήσεις θα είναι σε ανεπίσημο επίπεδο, χωρίς να συνδέονται άμεσα με το νέο πακέτο.

Παραδοσιακά, οι Βρυξέλλες ήταν επιφυλακτικές απέναντι στις δευτερογενείς κυρώσεις, ιδιαίτερα μετά την κριτική που έχει δεχθεί αυτή η πρακτική από την κυβέρνηση Τραμπ. Ωστόσο, καθώς πλησιάζει η ανακοίνωση του νέου πακέτου μέτρων μέσα στις επόμενες εβδομάδες, γίνεται σαφές ότι η ΕΕ έχει φτάσει στα όριά της με τις άμεσες κυρώσεις στη Μόσχα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη προχωρήσει στην επιβολή δευτερογενών δασμών για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου από την Ινδία, τις οποίες η Ουάσιγκτον θεωρεί έμμεση στήριξη στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Παρά τις πιέσεις των Ευρωπαίων για σκληρότερη στάση, οι ΗΠΑ δεν έχουν προχωρήσει ακόμη στην υιοθέτηση ενός πλήρους πακέτου «συντριπτικών» κυρώσεων.