Κύματα βροχοπτώσεων το επόμενο 10ήμερο - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν και πότε

Για βροχές κατά κύματα το επόμενο δεκαήμερο κάνει λόγο σε ανάρτησή του ο Γιάννης Καλλιάνος ενώ αναφέρει ότι κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι επιπλέον οι ενισχυμένοι άνεμοι αλλά και η μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο μετεωρολόγος, «εισερχόμαστε σε μια παρατεταμένη περίοδο καιρικής αστάθειας, λόγω προσέγγισης από τα Δυτικά βαρομετρικών χαμηλών, η οποία θα επηρεάσει τη χώρα μας τόσο αυτή την εβδομάδα, όσο και την επόμενη, με κύρια χαρακτηριστικά τις κατά διαστήματα βροχοπτώσεις, τις τοπικές καταιγίδες, τους ενισχυμένους ανέμους στα πελάγη αλλά και τη σκόνη από την Αφρική.

Στην παρούσα ανάλυση θα εστιάσω στο χρονικό διάστημα από Τετάρτη έως και Σάββατο, παρουσιάζοντας τέσσερις χάρτες αθροιστικού υετού 24ώρου (συνολική βροχόπτωση), έναν για κάθε ημέρα. Τα νεότερα στοιχεία για την επόμενη εβδομάδα θα δοθούν αναλυτικά μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ιδιαίτερο Μετεωρολογικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν:

Η Τετάρτη (από το βράδυ), κυρίως η Πέμπτη και δευτερευόντως η Παρασκευή.

Επεξήγηση χρωματισμών χαρτών βροχόπτωσης:

Πριν την ημερήσια ανάλυση, διευκρινίζω τι υποδηλώνουν οι χρωματισμοί και οι καμπύλες στους χάρτες (meteoam.it)

Λευκές κλειστές καμπύλες

Περιοχές με μεγάλα ύψη βροχής, όπου απαιτείται αυξημένη προσοχή για τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα.

Κόκκινες κλειστές καμπύλες

Συγκεκριμένες περιοχές πολύ μεγάλης επικινδυνότητας μέσα στις ήδη υπάρχουσες λευκές καμπύλες, με αυξημένη πιθανότητα έντονων και επικίνδυνων φαινομένων σε τοπικό επίπεδο.

«ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΚΥΜΑΤΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ 10-ΗΜΕΡΟ

👉 Χρωματική κλίμακα βροχοπτώσεων :

🟢 Ανοιχτό & σκούρο πράσινο : Ασθενούς έως και μέτριας έντασης τοπικές βροχές

🔵 Σκούρο μπλε : Κατά περιόδους ισχυρές και ίσως γενικευμένες βροχές, με πιθανότητα τοπικών πλημμυρικών φαινομένων

🔴 Σκούρο κόκκινο : Φαινόμενα υψηλής έως πολύ υψηλής επικινδυνότητας

📆 Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου (ξεκίνημα της κακοκαιρίας από τα Δυτικά)

• Από το βράδυ αυξάνεται αισθητά η πιθανότητα ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων στα Δυτικά και Βορειοδυτικά τμήματα της χώρας.

• Άνεμοι : Νοτιοανατολικοί 7–8 μποφόρ (σταδιακά) στο Ιόνιο

• Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά Αφρικανικής σκόνης, επομένως αρκετές βροχές ενδέχεται να είναι και λασποβροχές.

▶️ Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου (η πιο βροχερή μέρα)

• Η Πέμπτη αποτελεί την ημέρα με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον διότι ια εκδηλωθούν αρκετές βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

• Κατά τόπους ισχυρές ισχυρές καταιγίδες

• Άνεμοι: Νότιοι - Νοτιοανατολικοί 7–8 μποφόρ και τοπικά έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο

• Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας πάνω από τα 1500-1700 μέτρα.

• Μετατόπιση της σκόνης στο Ανατολικό και Νότιο Αιγαίο

▶️ Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου (μόνο πολύ τοπικά οι δυνατές βροχές)

• Τα πιο έντονα φαινόμενα θα απασχολήσουν κυρίως τα Βορειοδυτικά και τα Δωδρκάνησα, όπως φαίνεται και στον σχετικό χάρτη.

• Τα φαινόμενα παραμένουν τοπικά ισχυρά, αλλά λιγότερο γενικευμένα σε σχέση με την Πέμπτη.

▶️ Σάββατο 7 Φεβρουαρίου

• Σταδιακή ύφεση των φαινομένων

• Παραμένει τοπική αστάθεια, αλλά χωρίς γενικευμένα επικίνδυνα φαινόμενα

• Θα αποτελέσει μεταβατική ημέρα πριν την αξιολόγηση της επόμενης εβδομάδας

Θερμοκρασίες ανα ημέρα:

Από θερμοκρασιακής άποψης δεν αναμένονται χαμηλές θερμοκρασίες, αντιθέτως :

ℹ️ Τετάρτη :

• Δυτικά ηπειρωτικά : έως 20°C

• Υπόλοιπα ηπειρωτικά : 15–18°C

• Βόρεια Κρήτη : έως 20°C

ℹ️ Πέμπτη :

• Μικρή υποχώρηση λόγω νεφώσεων & βροχών

• Μέγιστες 16–18°C

ℹ️ Παρασκευή :

•Χωρίς αξιόλογη μεταβολή

• Βόρεια Κρήτη : Κοντά στους 20°C

ℹ️ Σάββατο:

• Άνοδος της θερμοκρασίας :

• Βόρεια Ελλάδα : έως 18°C

• Κεντρικά & νότια : 18–20°C, τοπικά 22°C

• Βόρεια Κρήτη : 22–24°C

• Δωδεκάνησα : έως 20°C

Ως πρός τη Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών, τι θα πρέπει να προσέχουμε όταν τοπικά τα φαινόμενα αποκτούν ισχυρό χαρακτήρα :

• Αποφυγή στάθμευσης κάτω από δέντρα, λόγω κινδύνου πτώσης κλαδιών από κορεσμένα εδάφη και ισχυρούς ανέμους.

• Ιδιαίτερη προσοχή σε ρέματα και μικρούς ποταμούς, καθώς ενδέχεται να παρουσιάσουν ταχεία υπερχείλιση.

• Κίνδυνος μεταφοράς φερτών υλικών σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, ειδικά όπου έχουν προηγηθεί έργα σε πρανή ή πλαγιές.

• Προσοχή στις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια ισχυρών καταιγίδων. Αποφεύγουμε διέλευση από πλημμυρισμένους δρόμους και Ιρλανδικές διαβάσεις.

🔍 Συμπεράσματα :

• Πρόκειται για τυπικές κακοκαιρίες για την εποχή, όχι πρωτοφανείς, ωστόσο με τοπικά περιόδους αυξημένου κινδύνου, κυρίως από το βράδυ της Τετάρτης έως και την Πέμπτη, για αυτή την εβδομάδα.

📌 Παρακολουθώ στενά τα δεδομένα και θα επανέλθω με νέα στοιχεία για την επόμενη εβδομάδα μέσα στο Σαββατοκύριακο».